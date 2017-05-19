МТС начала предоставлять услуги информационной безопасности. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя компании Дмитрия Солодовникова. Сам рынок оценивается приблизительно в 40 млрд рублей – почти в 10 раз меньше выручки оператора. Уже на протяжении нескольких месяцев МТС сотрудничает с несколькими компаниями в тестовом режиме.

«Сейчас порядка 20% наших доходов мы получаем не от оказания услуг классического телекома и ретейла, а от других услуг: мобильных приложений, IoT (интернет вещей. — РБК), облачных технологий, системной интеграции. Как скоро это (предоставление услуг информационной безопасности – прим. «Роем!») станет основным источником доходов, я бы воздержался от прогноза. Но задача увеличить нетелекомовские доходы стоит, и наши инвестиции в другие направления будут возрастать», - рассказал РБК президент МТС Андрей Дубовсков.