Rambler&Co купила мажоритарную долю в «Далтон Медиа», которая создала онлайн-платформу для управления и монетизации видео Eagle Platform, через неё демонстрируется видео на «Ведомостях», у канала «Дождь» и во многих проектах самого Rambler&Co. Сумма покупки неизвестна, но венчурный фонд Prostor Capital оценивал бизнес в $12−15 млн. Во время сделки фонд вышел из проекта.

Eagle Platform работает по модели software as a service (SaaS), когда правообладатель платит сервису за раздачу и хранение контента, и в этом случае не предусмотрена модель revenue sharing (разделение доходов), рассказал рассказал «Коммерсанту» представитель сети дистрибуции видео Pladform Армен Гулинян. Его платформа не берет денег за хранение и раздачу контента, но делит с правообладателем рекламные доходы.