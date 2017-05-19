AliExpress c 1 июня меняет условия партнерской программы и будет платить 6% комиссии партнерам вместо 8,5% как сейчас. В отдельных категориях, например мобильные телефоны, комиссия будет еще меньше — 3%, рассказали «Роем!» в партнерской сети Admitad, где оффер AliExpress для вебмастеров также представлен.

По оценке Admitad, расходы AliExpress на партнерские выплаты по русскоязычной аудитории составляют около $8−10 млн в месяц:

C 1 июня после введения новых правил по нашим оценкам расходы АliExpress уменьшаться на 21%, то есть затраты компании и, соответственно минимум на $1 млн в месяц, резюмирует PR-директора Admitad Алексей Терехов.

По его словам, изначально придя в Россию AliExperss платил до 30% от суммы покупки за привлечение покупателя в зависимости от категории товара, в октябре 2015 года компания снизила комиссию до 8,5% и изменила правила таким образом, чтобы отсечь большинство накруток кликов.

Сейчас AliExpress решила еще ужесточить условия для партнеров, которые работают с русскоговорящей аудиторией. За последние несколько лет появилась целая отдельная категория ресурсов на русском языке, специально ориентированная на покупки через AliExpress: специализированные сайты с обзорами, каналы на YoyTube и т. д. В этих условиях компания может не так активно бороться за привлечение новых партнеров в России, видимо некую критическую черту они уже прошли, рассуждает эксперт. При этом для Франции и Испании AliExpress подняла ставки на 2%, чтобы усилить свое присутствие на этих рынках.

По данным АКИТ, за прошлый год 90% трансграничных покупок российские покупатели сделали через китайские онлайн-площадки, еще 4% покупок — из европейских магазинов, 2% — из США. AliExpress является самым популярным интернет-магазином в России по объему аудитории — количество уникальных посетителей торговой площадки в январе 2017 года превысило 22,19 млн человек.