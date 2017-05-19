Cервисы заказа такси Gett, Uber и Яндекс.Такси заявили о проблемах в работе из-за сбоя в сети «Мегафона». Часть пользователей и водителей не могут пользоваться приложениями.

В Яндекс.Такси из-за сбоя временно отключили оплату минимальной стоимости поездки. В компании признали, что из-за неполадок связи «Мегафона» «некоторые пользователи не могут связаться с водителями, которые выполняют их заказы, и вынуждены отменять поездку».

Мы решили временно отключить оплату минимальной стоимости поездки — обычно она взимается, если пассажир в течение длительного времени не выходит к машине и отменяет поездку. Оплата будет отключена до тех пор, пока «Мегафон» не восстановит работу, — сообщил агентству RNS Владимир Исаев, руководитель пресс-службы Яндекс.Такси.

О сбоях в работе сети «Мегафона» и использующего ее виртуального оператора Yota сообщали в течении дня абоненты компаний. «Мегафон» признал проблемы и сообщил, что что авария произошла из-за одного из элементов сетевого оборудования.