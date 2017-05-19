Интернет-магазин автозапчастей Exist.by, созданный белорусскими предпринимателями в партнерстве с российским Exist.ru, прекратил работу из-за конфликта белорусских собственников с новыми владельцами российской площадки, рассказал «Роем!» представитель сооснователя Exist.ru Владислава Доморацкого.

До недавнего времени под брендом Exist в Беларуси работали 16 офисов, годовой оборот составлял примерно 10 млн евро. Деятельность велась через два белорусских юрлица, представляющих собой совместные предприятия: ООО «Эксист» (розничная сеть) и ООО «Эксист-Бел» (склад), в которых российскому ООО «А+А Эксист Инфо» принадлежат доли в 25% и 45% соответственно. Оставшиеся доли принадлежат двум партнёрам с белорусской и российской сторон соответственно: Кудряшову Игорю и ООО «Эксист-Р» (опосредованно принадлежит Владиславу Доморацкому и его партнёрам).

В начале 2017 года один из представителей «А+А Эксист Инфо», с его собственных слов представлявший консолидированную позицию всех собственников, фактически предъявил Игорю Кудряшову, одному из совладельцев обоих СП, ультиматум, потребовав отдать доменное имя и товарный знак в обмен на доли «А+А Эксист Инфо» в предприятиях. После чего продолжить сотрудничество с «А+А Эксист Инфо» в качестве франчайзи, которые должны выплачивать фиксированные 1,5% от оборота (по ряду причин, среди которых отсутствие упрощенной системы налогообложения, крайне невыгодное предложение в белорусских реалиях). Белорусская сторона отказалась, поскольку даже проекта договора им представлено не было, все разговоры велись по телефону либо Skype, собрание учредителей не созывалось и не проводилось. В такой ситуации были сомнения в том, что представитель «А+А Эксист Инфо» озвучивает общую позицию всех собственников, утверждает представитель Доморацкого.

14 марта этого года все белорусские офисы, также работавшие на ПО «А+А Эксист Инфо», были отключены от системы обработки заказов. В настоящее время все офисы закрыты, уволено около сотни сотрудников, бизнес, существовавший более 10 лет, фактически поставлен на грань исчезновения. Более того, «А+А Эксист Инфо» подключило к сайту Exist.by свой эрзац-маркетплейс @direct (Эксист директ), через который запущены продажи товара от третьих лиц, что в существующем формате противоречит белорусскому законодательству об интернет-торговле, — говорит источник.

18 мая, администраторы «А+А» заблокировали клиентам сайта Exist.by просмотр их баланса в системе. 19 мая, сайт был закрыт, чтобы не допустить ситуацию когда в качестве торговой площадки его используют контрагенты «А+А», а неизбежные претензии возникнут к официальным владельцам сайта и товарного знака. В настоящее время Exist в Беларуси это один офис, который исполняет гарантийные обязательства и возвращает деньги клиентам за неисполненные заказы.

В конце января 2017 года сооснователь Exist.ru Владислав Доморацкий продал своему бывшему партнеру Юрию Буковникову долю в «А+А Эксист-Инфо», которая владела сайтом Exist.ru, однако остался совладельцем «Эксист-М», которая обслуживала более 90% заказов и клиентов интернет-магазина. Затем 70% «А+А Эксист-Инфо» приобрела совладелица транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгения Назарова. В «Желдорэкспедиции» не ответили на запрос «Роем!» о ситуации с белорусским активом.