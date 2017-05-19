Бывший замминистра связи Наум Мардер умер на 62-м году жизни после тяжелой болезни, говорится в сообщении «Ростелекома». С 2012 года Наум Мардер занимал пост вице-президента «Ростелекома».

Мардер родился 27 марта 1956 года в Москве, в 1978 году окончил Московский электротехнический институт связи, а в 1991 году — школу бизнеса при университете Дьюк в Северной Каролине. С 1978 года — инженер треста «Межгорсвязьстрой», с 1982 по 1990 годы — в главном центре управления междугородными связями Минсвязи СССР. С 1990 года работал в Минсвязи РФ, где прошел путь от заместителя начальника отдела до заместителя министра.

В 1997 году Мардер стал заместителем, а затем первым заместителем председателя Госкомитета по связи и информатизации. В 2008 году занял пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций, в октябре 2012 года назначен вице-президентом «Ростелекома» по взаимодействию с органами государственной власти. За годы работы в отраслевом регуляторе при непосредственном участии Мардера была заново сформирована отраслевая нормативно-правовая база, отрасль сформировалась в ее нынешнем виде, были созданы все ключевые компании телеком-сектора.