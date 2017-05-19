В тестовой версии приложения «Яндекс» для Android появилась голосовая помощница «Алиса», заметило издание vc.ru. Она работает как аналог Siri в iOS — может отвечать на голосовые или напечатанные вопросы. В текущей версии «Алиса» не понимает контекст и может отвечать только на один вопрос за раз умеет отвечать на вопросы о погоде, маршруте и ищет организации. Если «Алиса» не знает ответа, то она предложит поискать его в интернете — с помощью «Яндекса», конечно.

Сейчас компания готовится к войне с Google за российские смартфоны, т.к. по итогам недавнего мирового соглашения с ФАС американская компания будет обязана дать пользователям выбор поиска на устройствах Android. У Google также есть свой голосовой помощник, что является одним из преимуществ этой поисковой системы перед российской на мобильных телефонах. «Яндекс» намерен лишить этого преимущества американскую компанию «не раньше осени», в 2017 году — тогда он завершит тестирование и доработает помощницу.