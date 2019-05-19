Источник Reuters рассказал, что Google перестанет лицензировать китайской Huawei комплект Google Mobile Services. Новые телефоны останутся без Google Play, платёжного google-приложения, карт, YouTube и всех остальных сервисов, которые Google распространяет для своей версии Android. Эта версия по сути единственная, которой привыкли пользоваться рядовые покупатели телефонов за пределами Китая. Google-обновлений, для выпущенных ранее приложений и сервисов, у Huawei тоже больше не будет. Однако выпущенные в прошлом устройства Huawei своих google-подключений и сервисов возможно не потеряют.

Huawei попала в «чёрный список» Министерства торговли США, Google отреагирует разрывом контракта.

В 2017-м Huawei стал вторым по величине производителем смартфонов в мире вместо Apple, уступая лидерство лишь Samsung. Со следующего 2018-го США начали искать возможности построить сеть будущего стандарта 5G без китайцев, чтобы помешать им шпионить за абонентами.

В конце декабря 2018 года выяснилось, что Huawei обошла Apple и Samsung по продажам (в штуках) и в России. Так в октябре прошлого года на Huawei/Honor пришелся 31% проданных в России смартфонов.

Теоретически сегодня возможно существование телефонов на «Android, но без Google». Однако спроса на такую технику нет. В частности в России существовал Яндекс.Кит. Google в нём не было, как не было и будущего — проект закрыт и забыт. В последующем Яндекс.Телефоне даже сам «Яндекс» предпочёл договориться об установке Google Play и других Google сервисов.

Huawei Technologies Co. Ltd. основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году. Ещё в 2008 году в докладе Конгрессу США года американские военные заключили, что Huawei «поддерживает тесные связи» с Народно-освободительной армией Китая. Несколько сотрудников корпорации обвинялись в несанкционированном копировании технологий, промышленном и коммерческом шпионаже. Впрочем, до последних лет, регулярные обвинения в шпионаже не мешали почти всем главным телекоммуникационным компаниями мира использовать оборудование Huawei.