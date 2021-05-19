В структуру Яндекса вернулась должность операционного директора, которую после ухода Грега Абовски в конце марта этого года не занимал никто, а соответствующие ей функции делили Елена Бунина, Тигран Худавердян и другие сотрудники. Операционным директором стал Вадим Марчук, после ухода Абовски занявший пост финансового директора. Новым финансовым директором Яндекс назначил Светлану Демяшкевич.

Светлана Демяшкевич 23 апреля сообщила, что с 17 мая перестаёт быть Главным финансовым директором X5, однако на тот момент она планировала, что «займется новыми проектами „Альфа-Групп“, в частности, будет курировать

запуск совместного проекта Х5 и Альфа-Банка по созданию финансовых сервисов для массового сегмента клиентов».

В ритейлере (который накануне объявил ребрендинг и избавился от слова Retail в названии, превратившись в X5 Group) она проработала 4 года. Там она «построила одну из самых эффективных и современных финансовых служб среди российских публичных компаний», рассказывает пресс-релиз.

За эти 4 года все так изменилось! Помню, самое смелое стратегическое направление, которое мы обсуждали в сентябре 17 — открытие магазинов на заправках. А сейчас мы лидер в e-grocery и уже запускаем финансовые сервисы, медиаплатформу, подписку.

«До прихода в X5 Светлана также работала на руководящих должностях в Альфа-банке».

Освобождённую Вадимом Марчуком должность вице-президента по корпоративному развитию занял Павел Власов, «ранее возглавлявший корпоративный департамент Avito», Марчук стал его руководителем. Власов тоже успел поработать в банках, которым отдал 15 лет карьеры, «в том числе в Альфа-банке и Сбербанке, в котором с 2009 года работал на руководящих должностях».