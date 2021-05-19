Акции ритейлера «Магнит» на Московской бирже 18 мая за две минуты подешевели на 2,6%б хотя до этого росли после новостей о покупке «Дикси». Оказалось, что об отказе от выплаты дивидендов за 2020 год объявила другая компания «Магнит». Она занимается литьём лёгких металлов и изготовлением магнитов. Позже бумаги ритейлера вернулись к росту, но к закрытию биржи вчера не успели вернуться к цене до начала падения. Компании пришлось выпустить официальное заявление «о несоответствии действительности информации в СМИ о принятых 18.05.2021 решениях Совета директоров в отношении дивидендов за 2020 год».

Ранее WSJ рассказал об акциях мебельной компании Ethan Allen Interiors, которая использует на бирже тикет ETH. С начала года они выросли на 50%. Глава Stocktwits, социальной сети для инвесторов и трейдеров, заявил изданию: «Мы определённо наблюдаем значительный рост в процентах ошибочной активности относительно Ethan Allen». WSJ замечает, что такие ошибки инвесторов не всегда идут им во вред. В двухтысячных люди уже покупали поставщика еды в рестораны Sysco вместо желаемого Cisco, бумаги пищевиков и сейчас стоят примерно на $30 дороже.

В марте 2020 года нездоровый интерес инвесторов к себе обнаружила компания Zoom Technologies с 10 сотрудниками, которую перепутали с Zoom. Аналогичную ошибку инвесторы совершали за год до того, когда компания-создатель сервиса видеоконференций Zoom Video Communications вышла на биржу, подняв акции Zoom Technologies на 47000%.

В январе этого года на волне растущей популярности мессенджера Signal акции маленькой компании Signal Advance подорожали на 6350%: мессенджер Signal вообще на бирже не торгуется.

В ходе IPO Twitter в 2013 году объектом ошибочных закупок стали акции Tweeter — американской сети магазинов электроники, которая обанкротилась ещё в 2008 году, но продолжала тороваться на бирже по 0,7 цента за акцию. Стоимость ценных бумаг поднялась на 1400%, тогда как акции Twitter ещё не успели стать доступны для торгов. Разработчик Snapchat компания Snap. Inc просто рассказала прессе в 2017 году, что собирается на IPO, не называя сроков -- инвесторы скупили акции Snap Interactive. Чуть позже она переименовалась в PeerStream.

В 2020 году пользователи Robinhood решили скупить сразу всю великолепную пятёрку IT-лидеров FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) -- только так удалось объяснить рост интереса к китайской Fangdd Network Group.