Иван Засурский, переехал в Штаты, иначе у него не получается бороться с изменением климата:

«Спустя 16 лет я оставил свою должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации в Московском государственном университете и уехал из страны», — написал он, в качестве местоположения к публикации отметив Сан-Франциско.

Он добавил, что 31 марта закрыл свою газету «Частный корреспондент». «Но все мои проблемы начались раньше, в 2020 году, после того, как я подготовил и опубликовал первый российский национальный доклад о климате», — уточнил Засурский. Он указал, что крайне обеспокоен «климатическим кризисом», и добавил, что не имея необходимых технологий, ничего сделать с этим не получится, поэтому он приехал в США и собирается провести там научный конкурс по поиску способов извлечения метана из атмосферы.