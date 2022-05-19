В России могут частично отменить рекомендательные алгоритмы интернет-сервисов. Соответствующие поправки разработал зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, 18 мая он передал их для утверждения в экспертный совет «Единой России». Поправки предложены в закон об информации, следует из пояснительной записки к документу.

В законе появится статья 107, которая описывает обязанности интернет-ресурсов, следить за исполнением которых должен будет Роскомнадзор. Среди них – информирование пользователей об обработке их данных для использования рекомендательных алгоритмов; запрет алгоритмов для распространения запрещенного контента; обязанность публикации контактов для направления «юридически значимых сообщений» от пользователей и др.

Похожие принципы декларирует вступающий со следующего года в силу в Евросоюзе «Закон о цифровых услугах» (Digital Services Act). Например там написано, что крупнейшие IT-корпорации больше не смогут таргетировать рекламу на несовершеннолетних, а также использовать для таргетинга персональную информацию, например о религии, поле или сексуальных предпочтениях пользователя. Также указывается, что механизм работы рекомендательных алгоритмов должен быть прозрачен для пользователей, по крайней мере для тех, кто захочет разобраться в этой информации.