В магазине RuStore, который VK обещает сделать к 25-му мая, с его обязательностью, есть один не особо афишируемый прессой момент: он будет обязателен для всех устройств. Интересно следующее:

1. Будут ли его ставить на ПК?

2. Выходит так, что он подорвёт монополию производителей Smart TV решать, кого ставить, кого нет. И лишит их части доходов.

В пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомился «Коммерсантъ», указано, что он направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств». Документом вводится понятие «единого магазина приложений», который представляет собой программу для поиска, просмотра и приобретения программных продуктов для «электронных вычислительных машин». Магазин должен предустанавливаться на все «технически сложные устройства» в РФ с обязательным размещением в нём приложений из специального перечня правительства.

На этом фоне перспективы Nashstore выглядят крайне туманными