Как пишет "Коммерсант", МТС уже несколько месяцев ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi. О какой доле идет речь, собеседники издания не уточнили. У ivi около 15 акционеров-фондов, крупнейшие — Baring Vostok, RTP Global Леонида Богуславского, Flashpoint и ВТБ. Эксперты оценивают стоимость всей компании на уровне $1–1,2 млрд. Ivi создан в 2010 году Олегом Тумановым. Однако после начала военных действий на Украине он дистанцировался от проекта: с 11 апреля покинул должность гендиректора, а с 18 мая — и главы совета директоров.

МТС хотел купить ivi еще до запуска в апреле 2021 года собственного видеосервиса Kion, но стороны не сошлись по цене. Интерес к активу проявлял также Сбербанк, но в 2020 году получил контроль над кинотеатром Okko. Для развития сервиса владельцы ivi рассматривали IPO: в 2020 году видеосервис готовился к нему и осенью даже подавал заявку на NASDAQ, но планы нарушил законопроект об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах. Возобновление интереса МТС к покупке ivi может быть обусловлено тем, что Kion пока не оправдал ожиданий. В МТС заявляли, что к 2023 году Kion войдет в топ-3. Но по итогам 2021 года его доля на рынке по объему выручки, по оценке Telecom Daily, составила только 0,8%.