Попытка метрополитена посудиться с Игорем Ашмановым закончилась не начавшись, стороны подписали мировое:
Московский метрополитен отзывает иск в суд о защите деловой репутации, поданный на члена СПЧ Игоря Ашманова после его заявлений о системе Face Pay. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.
Иск на сумму 5,5 млн рублей из-за опубликованной в СМИ статьи с утверждениями о том, что предприятие использует сервис Face Pay для привлечения к административной ответственности пассажиров без масок в период действия масочного режима в Москве, был подан в январе этого года.
"ГУП "Московский метрополитен" и Ашманов Игорь Станиславович подписали мировое соглашение, в результате которого московское метро отзывает свой иск на 5,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.
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а вот этот вот Ашманов — он вообще юрист или лингвист ? :)
Или лингвист у которого есть хорошие юристы ?
Или его заставили выплатить деньги в добровольном порядке ?
Узнаем ли мы правду ? :)
Узнаешь прямо от меня.
Мы подписали мировое соглашение. После личной встречи с Ликсутовым и его юридическим директором и полутора месяцев препирательств юристов по тексту.
Ничего не платили, естественно.
Текст соглашения будет доступен публично, разъяснения могу дать, но не сейчас, утомлён РИФом и мартини с бутербродами с икрой в традиционном баре.
Юрист у меня и правда очень хороший, бывший прокурор, полковник юстиции, многодетная мама, комсомолка, спортсменка и просто красавица.