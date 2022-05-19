Метрополитен разошёлся с Ашмановым миром


Попытка метрополитена посудиться с Игорем Ашмановым закончилась не начавшись, стороны подписали мировое:

Московский метрополитен отзывает иск в суд о защите деловой репутации, поданный на члена СПЧ Игоря Ашманова после его заявлений о системе Face Pay. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Иск на сумму 5,5 млн рублей из-за опубликованной в СМИ статьи с утверждениями о том, что предприятие использует сервис Face Pay для привлечения к административной ответственности пассажиров без масок в период действия масочного режима в Москве, был подан в январе этого года.

"ГУП "Московский метрополитен" и Ашманов Игорь Станиславович подписали мировое соглашение, в результате которого московское метро отзывает свой иск на 5,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

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Добавить 2 комментария

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    Саша Зудин

    а вот этот вот Ашманов — он вообще юрист или лингвист ? :)
    Или лингвист у которого есть хорошие юристы ?
    Или его заставили выплатить деньги в добровольном порядке ?
    Узнаем ли мы правду ? :)

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    Игорь Ашманов > Саша Зудин контекст

    Узнаешь прямо от меня.

    Мы подписали мировое соглашение. После личной встречи с Ликсутовым и его юридическим директором и полутора месяцев препирательств юристов по тексту.
    Ничего не платили, естественно.

    Текст соглашения будет доступен публично, разъяснения могу дать, но не сейчас, утомлён РИФом и мартини с бутербродами с икрой в традиционном баре.

    Юрист у меня и правда очень хороший, бывший прокурор, полковник юстиции, многодетная мама, комсомолка, спортсменка и просто красавица.

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