Попытка метрополитена посудиться с Игорем Ашмановым закончилась не начавшись, стороны подписали мировое:

Московский метрополитен отзывает иск в суд о защите деловой репутации, поданный на члена СПЧ Игоря Ашманова после его заявлений о системе Face Pay. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Иск на сумму 5,5 млн рублей из-за опубликованной в СМИ статьи с утверждениями о том, что предприятие использует сервис Face Pay для привлечения к административной ответственности пассажиров без масок в период действия масочного режима в Москве, был подан в январе этого года.

"ГУП "Московский метрополитен" и Ашманов Игорь Станиславович подписали мировое соглашение, в результате которого московское метро отзывает свой иск на 5,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.