Apple ограничила использование ChatGPT и других внешних инструментов искусственного интеллекта для своих сотрудников, поскольку Apple разрабатывает аналогичную технологию, сообщает Wall Street Journal. Apple обеспокоена утечкой конфиденциальных данных сотрудниками, использующими программы искусственного интеллекта, и также посоветовала своим сотрудникам не использовать принадлежащий Microsoft Copilot от GitHub, используемый для автоматизации написания программного кода, говорится в статье. В прошлом месяце OpenAI, создатель ChatGPT, заявил, что ввел «режим инкогнито» для ChatGPT, который не сохраняет историю разговоров пользователей и не использует ее для улучшения своего искусственного интеллекта. Растет внимание к тому, как ChatGPT и другие чат-боты, вдохновленные им, управляют сотнями миллионов пользовательских данных, обычно используемых для улучшения или обучения искусственного интеллекта.