Минфин направил в Госдуму для принятия в весеннюю сессию новый законопроект с поправками к налоговому законодательству. Согласно документу, и налоговые резиденты, и налоговые нерезиденты, работающие с российскими компаниями по ГПХ или трудовому договору, подлежат налогу на доход в размере 13% (15% при превышении размера годового дохода в 5 млн рублей).

«Также был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент – их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов»

Чуть более месяца назад то же министерство внесло в Госдуму законопроект, предполагавший НДФЛ в 30% для работающих из-за рубежа не по трудовому договору на российские компании россиян.