Минфин направил в Госдуму для принятия в весеннюю сессию новый законопроект с поправками к налоговому законодательству. Согласно документу, и налоговые резиденты, и налоговые нерезиденты, работающие с российскими компаниями по ГПХ или трудовому договору, подлежат налогу на доход в размере 13% (15% при превышении размера годового дохода в 5 млн рублей).
«Также был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент – их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов»
Чуть более месяца назад то же министерство внесло в Госдуму законопроект, предполагавший НДФЛ в 30% для работающих из-за рубежа не по трудовому договору на российские компании россиян.
Законопроект предлагал изменения в статью 208 Налогового кодекса, которая определяет (списочно), какие доходы являются доходами от источников в Российской Федерации, а какие — доходами от источников за ее пределами. При получении дохода от источников, квалифицируемых как российские, налогоплательщик-физлицо уплачивает НДФЛ: оставаясь налоговым резидентом — 13% (или 15% с части дохода, превышающей 5 млн руб. в течение года), а переходя в статус нерезидента — 30%. Если же доходы формально идут от источника за пределами России, то 13% НДФЛ платится только до тех пор, пока человек не становится нерезидентом. Для этого нужно прожить за границей 183 дня — возможно, с перерывами — в течение любого 12-месячного периода.
Согласно поправкам, перечень доходов от источников в России дополняется вознаграждением за выполненные работы (оказанные услуги, переданные права на использование результатов интеллектуальной деятельности) в интернете, если такое выполнение осуществляется за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств (комплексы программно-аппаратных средств), размещенных в России. При этом должно соблюдаться хотя бы одно из трех условий:
- налогоплательщик является налоговым резидентом России;
- доходы перечисляются на счет в российском банке;
- источник выплаты — это российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в России.
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