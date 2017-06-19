Новый владелец РБК Григорий Берёзкин рассказал «Ведомостям» о планах на новый медиаактив. По его словам, он ещё не встречался с редакцией, кроме её соруководительницы Елизаветы Голиковой, но плотно общался с гендиректором холдинга Николаем Молибогом. Берёзкин планирует оставить и менеджмент, и редакцию, влиять на их работу он не планирует.

Берёзкин также прояснил, что он имел в виду под «синергией» между РБК и «Комсомольской правдой», которая также принадлежит ему. По его словам, речь идёт о возможном взаимодействии бухгалтерии, юристов и других отделов, не относящихся к редакции.

Что касается контента, то Берёзкин планирует запустить радиостанцию под брендом РБК. Также он уверен, что новым большим разделом в РБК должна стать наука, так как именно она станет важнейшей областью для бизнеса.