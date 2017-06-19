Новый владелец РБК Григорий Берёзкин рассказал «Ведомостям» о планах на новый медиаактив. По его словам, он ещё не встречался с редакцией, кроме её соруководительницы Елизаветы Голиковой, но плотно общался с гендиректором холдинга Николаем Молибогом. Берёзкин планирует оставить и менеджмент, и редакцию, влиять на их работу он не планирует.
Берёзкин также прояснил, что он имел в виду под «синергией» между РБК и «Комсомольской правдой», которая также принадлежит ему. По его словам, речь идёт о возможном взаимодействии бухгалтерии, юристов и других отделов, не относящихся к редакции.
Что касается контента, то Берёзкин планирует запустить радиостанцию под брендом РБК. Также он уверен, что новым большим разделом в РБК должна стать наука, так как именно она станет важнейшей областью для бизнеса.
Не исключаю, кстати, что в РБК появится раздел о науке. Потому что следующий экономический бум в мире будет не IT, это будет биохимия. В энергетике, в информации, во всех отраслях. Я сам увлекаюсь наукой, каждый день читаю научные журналы — видите кипы в кабинете? Даже успеваю сам публиковаться в научных журналах.
Чем дальше, тем больше наука будет иметь значение для бизнеса. Скажем, через 30 лет потребление информации кардинально изменится. Это будет не бумага или сайт, и даже не чтение, это будет таблетка по утрам. Она будет запускать в мозгу цепь химических реакций на усвоение определенной информации. А чтобы выучить английский, нужно будет принять недельный курс таблеток. Я не шучу, я реально это вижу.
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Специально писать именно позитивно не стоит, растеряют всю аудиторию как ее растерял НТВ, надо писать хотя бы нейтрально, а не с откровенным негативом как сейчас делает РБК, тогда и власть злить не будут и аудиторию сохранят.
А если они попытаются стать очередным первым каналом то это глупый ход, выдавят аудиторию либерально настроенную в интернет окончательно.
Общий охват телевидения сократится.
А вот насчет науки на РБК, согласен на 100%, не хватает науки на телевидении именно в связке с бизнесом, а не просто фундаментальная или на потеху плебсу, а истории реального применения науки в производстве.
Наука и безнес будут все больше и больше сращиваться, благо частный капитал венчуром занимается наиболее эффективно.
Вау! Он уже возможно что-то принимает.