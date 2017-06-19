Служба безопасности Украины обратилась к Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) с письмом, в котором просит устранить нарушения законодательства, связанные с регистрацией доменов. Департамент контрразведки обнаружил, что для управления доменами в зонах .UA, .GOV.UA и .УКР используются почта «Яндекса» и Mail.ru Group, которые попали под санкции в середине мая. СБУ просит ИнАУ сообщить регистраторам, что использование таких адресов электропочты для регистрации и управлении доменами запрещено.