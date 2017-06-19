В сервисе Яндекс.Такси произошёл масштабный сбой около 11:00 по Москве.
Яндекс такси меня подвел.20 минут пытался вызвать машину.Безрезультатно.Что за хрень, а?
— 👁 (@guy_usual) June 19, 2017
я реально не шучу. я заказала такси полтора часа назад. и Яндекс и везёт одновременно. ни в одном ещё даже не назначили
— молодык 2 (@natalie_osipova) June 19, 2017
@yandextaxi у вас сервис работает вообще?
— Kuharez (@Newesprod) June 19, 2017
Какой-то сбой у #ЯндексТакси в #Тольятти, не заходит в программу для водителей, соответственно машин мало наверно. https://t.co/hhmKAC9aAE
— Evgeniy Hlebushkin (@jack_crust) June 19, 2017
В компании знают о проблеме и решают её народными средствами.
Изо всех сил прикладываем подорожники, постараемся как можно скорее подняться.
— Яндекс.Такси (@yandextaxi) June 19, 2017
Добавить 2 комментария
Если там всё держится на подорожниках, то это много объясняет :))
Тиграну рано в президенты. Пусть поработает над качеством кода и корпоративной культурой.