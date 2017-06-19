В сервисе Яндекс.Такси произошёл масштабный сбой около 11:00 по Москве.

Яндекс такси меня подвел.20 минут пытался вызвать машину.Безрезультатно.Что за хрень, а? — 👁 (@guy_usual) June 19, 2017

я реально не шучу. я заказала такси полтора часа назад. и Яндекс и везёт одновременно. ни в одном ещё даже не назначили — молодык 2 (@natalie_osipova) June 19, 2017

@yandextaxi у вас сервис работает вообще? — Kuharez (@Newesprod) June 19, 2017

Какой-то сбой у #ЯндексТакси в #Тольятти, не заходит в программу для водителей, соответственно машин мало наверно. https://t.co/hhmKAC9aAE — Evgeniy Hlebushkin (@jack_crust) June 19, 2017

В компании знают о проблеме и решают её народными средствами.