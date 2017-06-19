Яндекс.Такси упали во всей России


В сервисе Яндекс.Такси произошёл масштабный сбой около 11:00 по Москве.

В компании знают о проблеме и решают её народными средствами.

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