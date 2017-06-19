Если вы думаете, что времена дефицита закончились и сам факт того, что у вас есть деньги, позволяет вам чувствовать себя весьма комфортно, то вы ошибаетесь. Причем столкнулся я с этим дефицитом в самом неожиданном месте. Оказалось, что в Москве нет нормальных видеокарт, а там, где они есть, цены взлетели в три раза! Но обо всём по порядку.
Итак, мне понадобилось проапгрейдить комп, купив для него видеокарту, чтобы не тормозило кодирование видео. Чтобы не ударяться в технические подробности, сообщу, что кодирование HD и FullHD видео на процессоре это очень ресурсоемкий процесс, поэтому справляются с ним лишь довольно дорогие процессоры. Мой (от AMD) справляется, но уже на грани, во время прямых трансляций загрузка 90−100%, что приводит к весьма постыдным артефактам — таким, как выпадение кадров, отставание видео от речи
и т. п.Но, помимо процессора, с кодированием видео прекрасно справляются видеокарты. Лучше всех с этим работают карты от NVidia 10хх, поэтому было принято решение купить карту нижнего ценового диапазона, которая может кодировать видео в H.264, не нагружая центральный процессор.
И вот тут началось. Оказывается, все видеокарты просто сметены с рынка майнерами, которые скупили вообще всё, начиная от самых простецких карт, заканчивая топовыми. Продавцы, не долго думая, взвинтили цены в два раза, а местами в три раза. После чего взвыли геймеры, которым этот майнинг криптовалют просто не нужен, а поиграть очень хочется. Кстати, вся эта эпопея с ХСОМ, скорее всего была связана с тем, что видеокарту, которую я у них заказал и которая якобы была у них в наличии, они нигде в Москве найти не смогли. Но карта нужна, я морально смирился с тем, что придется некоторое количество денег переплатить и начал мониторить рынок.
Почти все журналисты, которые пишут про биткойн, инвестируют в него. Это проблема?
Чтобы вы понимали всю глубину. Видеокарта по приемлемой цене появляется на сайте проверенных магазинов примерно на 3−5 минут! Три минуты, Карл! Потом она уходит сразу в резерв. Дошло даже до того, что все отремонтированные (!), но рабочие карты с 4Гб памяти на «Юлмарте» по ценам новых оказались раскуплены или зарезервированы! В общем, мне повезло, я увидел вчера вечером нужную мне карту в реальном наличии в реальном магазине, позвонил, менеджер мне подтвердил, что всё ОК, карта есть, после чего я понял, что надо брать ноги в руки и ехать. Приехал через полчаса, одна нога здесь, другая там. И тут меня огорошили — карты нет! «Купили» прямо из резерва перед носом. Пока стояли и разбирались, по Савеле ходили толпы людей с тугими пачками денег, которые заглядывали во все ларьки и спрашивали «видеокарты есть?». И это перед закрытием!
В общем ребята оказались молодцы, карту мне нашли, уже установил, протестировал, пишу с неё. Но то, что я увидел, напомнило мне какую то золотую лихорадку из старых фильмов, когда тысячи людей с квадратными глазами ехали черти куда, чтобы намыть золото. Сейчас же история повторяется, только золото заменили биткойны, а «намыть» заменилось на «намайнить». Единственные пострадавшие в этой истории — геймеры, которые лишились единственной радости в жизни — поиграть в игры в разрешении 4К на максимальных настройках.
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Некоторые геймеры не догадываются, что алгоритм генерации криптовалюты встроен в игру. И «бесплатнсть» онлайн-игры оплачивается мощнстью его видеокарты. Правда, майнит он не себе, а кому то.
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