Если вы думаете, что времена дефицита закончились и сам факт того, что у вас есть деньги, позволяет вам чувствовать себя весьма комфортно, то вы ошибаетесь. Причем столкнулся я с этим дефицитом в самом неожиданном месте. Оказалось, что в Москве нет нормальных видеокарт, а там, где они есть, цены взлетели в три раза! Но обо всём по порядку.

Итак, мне понадобилось проапгрейдить комп, купив для него видеокарту, чтобы не тормозило кодирование видео. Чтобы не ударяться в технические подробности, сообщу, что кодирование HD и FullHD видео на процессоре это очень ресурсоемкий процесс, поэтому справляются с ним лишь довольно дорогие процессоры. Мой (от AMD) справляется, но уже на грани, во время прямых трансляций загрузка 90−100%, что приводит к весьма постыдным артефактам — таким, как выпадение кадров, отставание видео от речи и т. п. Но, помимо процессора, с кодированием видео прекрасно справляются видеокарты. Лучше всех с этим работают карты от NVidia 10хх, поэтому было принято решение купить карту нижнего ценового диапазона, которая может кодировать видео в H.264, не нагружая центральный процессор.

И вот тут началось. Оказывается, все видеокарты просто сметены с рынка майнерами, которые скупили вообще всё, начиная от самых простецких карт, заканчивая топовыми. Продавцы, не долго думая, взвинтили цены в два раза, а местами в три раза. После чего взвыли геймеры, которым этот майнинг криптовалют просто не нужен, а поиграть очень хочется. Кстати, вся эта эпопея с ХСОМ, скорее всего была связана с тем, что видеокарту, которую я у них заказал и которая якобы была у них в наличии, они нигде в Москве найти не смогли. Но карта нужна, я морально смирился с тем, что придется некоторое количество денег переплатить и начал мониторить рынок.