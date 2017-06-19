Сервис по доставке продуктов Instamart расширил ассортимент за счёт партнёрств с международной сетью оптовой торговли Selgros и российской сетью гипермаркетов «Лента». Компания оценивает, что ассортимент вырос с 18 000 уникальных товарных позиций до 40 000. Об этом «Роем!» рассказали в компании.

До этого Instamart доставлял товары только из магазинов Metro и «Фуд Сити». Instamart не делает наценку на регулярную цену в магазинах, компания зарабатывает за счёт комиссии с продажи. Размер комиссии не раскрывается, как и то, одинакова ли она для всех партнёров.

«Планируем продолжить подключение новых, в том числе нишевых ритейлеров, являющихся лидерами в своих сегментах: фрукты и овощи, мясо и рыба, молочная продукция, зоотовары», — цитируется в пресс-релизе сооснователь Instamart Петр Федченков. Представитель компании отказался комментировать, с какими именно компаниями Instamart будет работать в будущем, сказав лишь, что «буквально через пару-тройку недель будет анонс очень важного партнёрства».

Instamart запустили в 2013 году бывшими инвестбанкирами из Goldman Sachs и Rothschild Петром Федченковым и братьями Жулиными. Изначально компания работало только с сетью ритейлеров Metro Cash & Carry. В декабре прошлого года компания привлекла 100 млн рублей от Mail.Ru Group, экс-президента «Дикси» Ильи Якубсона и других. В марте 2016 компания также получила вливания от сооснователя Qiwi Сергея Солонина, бывшего управляющего Sberbank CIB Альберта Сагиряна и других в размере нескольких десятков миллионов рублей.