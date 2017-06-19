Главред журнала «Археология русской смерти» Сергей Мохов, муж юристки ФБК Любови Соболь, написал в своём «Фейсбуке» о разговоре с изданием «Известия». По его словам, журналистка «Известий» попыталась добиться комментария о том, как Мохов относится к тому, что Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», выразил поддержку Алексею Навальному.

О похожем случае написала в «Фейсбуке» Мария Баронова, координатор «Открытой России». В её случае журналистка уже рассказала о том, что Пичушкин поддерживает оппозицию, в связи с чем она хотела добиться от Бароновой комментария. В ответ Баронова заподозрила журналистку в злоупотреблении тяжёлыми наркотиками и посоветовала перестать их принимать.

На самом же деле Пичушкин в публикации «Известий» сказал про Навального лишь следующее: