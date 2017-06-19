В середине мая «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор отправил предполагаемым владельцам мессенджера Telegram просьбу — прислать в РКН данные о юрлице проекта. Это удобно для внесения Telegram в российский Реестр организаторов распространения информации. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский 16 мая назвал публикации об просьбе РКН слухами: «Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ». Спустя месяц, 19 июня 2017 года, как сообщил «Интерфакс», уже глава Роскомнадзора Александр Жаров: «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили». «В течение недели я планирую обратиться к нему лично» — пообещал глава РКН, имея в виду обращение к лидеру мессенджера: «Поэтому я обращусь публично к Павлу Дурову».

Ещё 16 мая в ответ на вопрос RNS в Telegram пообещали: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда».