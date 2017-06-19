Глава Роскомнадзора пообещал лично-публично просить Дурова внести Telegram в реестр


В середине мая «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор отправил предполагаемым владельцам мессенджера Telegram просьбу — прислать в РКН данные о юрлице проекта. Это удобно для внесения Telegram в российский Реестр организаторов распространения информации. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский 16 мая назвал публикации об просьбе РКН слухами: «Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ». Спустя месяц, 19 июня 2017 года, как сообщил «Интерфакс», уже глава Роскомнадзора Александр Жаров: «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили». «В течение недели я планирую обратиться к нему лично» — пообещал глава РКН, имея в виду обращение к лидеру мессенджера: «Поэтому я обращусь публично к Павлу Дурову».

Ещё 16 мая в ответ на вопрос RNS в Telegram пообещали: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда».

31 июля 2014 года Дмитрий Медведев 31 июля подписал постановление о том, что «организаторы распространения информации» (на практике это соцсети, мессенджеры, сайты со встроенными чатами и т. д.) обязаны установить оборудование и ПО для спецслужб. Регистрация в реестре «организаторов» — добровольно-принудительная. Можно подавать заявки на включение в реестр, можно дождаться уведомления из Роскомнадзора. После того, как уведомление пришло — либо следует зарегистрироваться, либо дождаться блокировки прямого доступа к тому или иному сервису у российских провайдеров.

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    Ден

    Нагибайся, мы планируем…, мы ждем ответа…". Ха-Ха… Ну-Ну…
    КурКомЗадМор — навиные пингвины :-)
    Мистер «Д» ржет и крутит на своем … все эти «запросы» от КурКомЗадМора…
    Его Телеграму Россия вообще в принципе не сдалась, чего уж говорить о просьбах «нагнуться…»

    КурМосЗадМор — грызет ногти… Запретить Сможем… Ответ Получим… Ха-ха…

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