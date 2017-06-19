Онлайн-школа английского языка Skyeng заключила договор с Disney и дополнила анимационные сериалы в оригинальной английской озвучке интерактивными субтитрами, предназначенными для изучающих язык. На новом проекте Skyeng.tv вместе с мультфильмами Disney школа опубликовала несколько сериалов ABC. В декабре 2016 года Skyeng предложила умные субтитры зрителям онлайн-кинотеатра Amediateka — там за полгода сервис установили около 9000 зрителей. Skyeng.tv продаёт сериалы с умными субтитрами в «пакетах» — они стоят от 299 рублей (3−4 сериала) до 1299 (16 сериалов) в месяц, при подписке на 3 месяца или на полгода включится скидка.

Умные субтитры позволяют переводить слова в интерфейсе плеера, не выходя из контекста просмотра видео, что, по задумке создателей, упрощает восприятие языка и помогает в изучении новых слов. Коллекции собранных слов можно дополнительно учить в специализированном мобильном приложении.