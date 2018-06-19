Цитату ниже не распространяла пресс-служба ВТБ. «Ведомости» обозначили её, как реплику человека, близкого к переговорам госбанка и китайского e-commerce гиганта:
«ВТБ заинтересован в создании цифровой платформы, в том, чтобы не отстать от Сбербанка в этом направлении. У ВТБ сильная логистика («Почта России»), офлайн-сеть отделений, финансовые компетенции, сотрудничество с Alibaba помогло бы добавить недостающие компетенции.»
Двое других собеседников подтвердили «Ведомостям»: банк, например, мог бы предоставить финансовые услуги продавцам Alibaba. Ещё в 2016 группа ВТБ подписала меморандум о сотрудничестве с китайским оператором платежных систем Ant Financial Services Group, принадлежащим Alibaba Group. В частности партнёры предположили, что товары на Ali могли бы стать дешевле за счёт прямой конвертации «рубль-юань», вместо «рубль-доллар-юань». За прошедшее время успело появиться многомиллиардное совместное предприятие конкурирующего госбанка «Сбербанк» и Яндекс.Маркета. Однако похожих новостей о проектах ВТБ и Alibaba не было.
Сегодня же, 19 июня, из интервью опубликованного РИА Новости, выяснилось, что гендиректор Яндекс.Маркета Максим Гришаков намерен сделать из своего СП не только внутрироссийский проект, но и прямого конкурента Alibaba:
«Сейчас мы активно прорабатываем этот эксперимент. Он еще не запущен публично, но это вопрос ближайшего времени. Я думаю, до конца лета (запустим открытое бета-тестирование — ред.). Будет продукт, который позволит нашим соотечественникам покупать товары из заграницы. Причем как из Юго-Восточной Азии, так и в принципе из любых других стран. Сейчас это не всегда просто, очень часто товары идут 50-60 дней», — сказал Максим Гришаков [прим.: с 19 июня Alibaba пообещала доставлять за 8-15 дней в 100 крупных городов РФ].
Чтобы манипулировать прессой, нужно просто делать за репортёров их работу
ВТБ интересуется партнёрством с Alibaba и как возможностью предоставлять финансовые услуги и как финансовой инвестицией, объяснил один из собеседников «Ведомостей». Конкурирующий «Сбербанк» уже приобрел вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на 30 миллиардов рублей, всё предприятие партнёры оценили в 60 миллиардов рублей, из них 10% акций стало опционным фондом команды Яндекс.Маркета. Интересно, что в последние годы Alibaba Group вела переговоры не только с ВТБ, но и с его конкурентом.
«Сбербанк» и китайская Alibaba Group отказались от планов создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли в декабре 2017. По словам источника FT, срыв переговоров мог быть связан именно с тем, что «Сбербанк» нашел себе партнера в лице Яндекс.Маркета.
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>> По словам источника FT, срыв переговоров мог быть связан именно с тем, что «Сбербанк» нашел себе партнера в лице Яндекс.Маркета.
не совсем понятно, откудова на я.маркете будут браться физические товары? Производят то их все равно в китае. Или предполагается, что у посредника цены могут быть какимто образом дешевле, чем у непосредственного китайтса?
Это вряд ли.
С такимже успехом Сбер мог взять тогда себе в партнеры и Демида с его автоджсм.
>откудова на я.маркете будут браться физические товары?
От туда же, откуда они попадают на Амазон, ратукен, ебай, волмарт, Отто, и остальные мировые маркетплайсы.
Сейчас производство ширпотреба это тяжелая ноша, у Китая 1.5 млрд рабов и им пофиг на экологию, вот и занимаются. С развитием 3D печати, скоро могут опять в спячку впасть, как уже впадали во время промышленной революции.
>чем у непосредственного китайтса?
Перестаньте глупости писать, на алиэкспрессе также работают посредники, производители там если и есть, то только в качестве исключения.
>> Перестаньте глупости писать, на алиэкспрессе также работают посредники, производители там если и есть, то только в качестве исключения.
т.е. вы полагаете, что китайтские посредники (которые торгуют через али и еще неск. амазонов) заморочатся ради одной страны (с микрорынком 140 млн всего) и будут торговать тут именно через тутошний маркет? Ой ли? Тогда в каждой стране, где больше 50−100 млн надо по своему яндексмаркету с местным банком? Да нунафиг. В этом и смысл, чтобы с одного (ну 3−4 но уже на весь земной шарик) ресурса торговать. По одной цене и по одним условиям
и т. д. И с примерно одинаковыми сроками и ценниками доставки.
эти две организации, яндекс и сбер, уж вы простите, но с точки зрения рынка (китайских продвацов) недавно (и внезапно) попали в лузеры. Их выкинули с украины, благодаря мощнейшей дальновидной и прозорливой гео политике. Кому нафиг надо анализировать причины — по факту они потеряли 42 млн. чел. рынка. И никто не может гарантирвать, что еще какойнибуть не потяерют такимже макаром.
Напоминает это шерочку с машерочкой, встретились два одиночества, развели на дороге костер. А в крыму (2 млн. чел) сбер отказывается изза санкций работать (значит, надо городить какието прокладки).
Дурь — она и в африке дурь. Еслибы дурь была прибыльна — все страны валялибы дурака аналогично. Но китай — дааавно перестал это делать, т.к. бизнес превыше всего.
>и будут торговать тут именно через тутошний маркет? Ой ли?
Темный вы человек, про pandao и joom что-нибудь слышали? Этот как раз тот случай, когда китайские посредники заморочились ради рынка в 140 млн. человек.
>В этом и смысл, чтобы с одного (ну 3−4 но уже на весь земной шарик) ресурса торговать.
В отличии от вас, китайцы разумные люди, предпочитают не складывать все яйца в одну корзину, прекрасно понимают, что являются по сути контрабандой, офшорной торговлей.
Чем больше маркет-плейсов, тем для них безопаснее, главное налоги и пошлины не платить, а площадок пусть будет хоть 100500.
Вот перечень площадок которые уже сейчас в Россию продают китайщину без уплаты налогов:
http://www.AliExpress.com
http://www.GearBest.com
http://www.JD.ru
Lightinthebox.com
http://www.Banggood.com
http://www.DX.com
http://www.BuyinCoins.com
Nazya.com
http://www.CigaBuy.com
http://www.TinyDeal.com
http://www.DHgate.com
http://www.Tidebuy.com
http://www.COOLICOOL.com
Izobility.com
MiniInTheBox.com
http://www.TOMTOP.com
http://www.Sammydress.com
Все на русском и с доставкой в РФ
>> Все на русском и с доставкой в РФ
сдуру, да еще при наличии бюджетов, да при китайской упертости — можно и тыщу площадок понасоздавать. Но один хрен, как и со всеми другими всякими ресурсаме — львиную долю заберет 1−2.
Это вообще характерно для интернета как технлогии — возможности какбы равные у всех (что поисковик создавай, что соцсеть, что магазин), а реально посещать и юзать широкие массы будут всего ничего.
Это изза того, что просто мозг среднего живого человека, в отличие от компа, может обработать инфу об весьма ограниченом числе источников. Те же и отели — куча есть гостиничных сервисов, а юзать будут букинг. Да или вот банки (не сайт, а просто банки) — их полно, но они прогарают. А остается вего несколько, туда и несут денежки.
Идеал вседа (для конкуренции, для ФАС, чтоб было куда выгнанным от лидера сотруникам перйти) — 3 контроры. Также обычно и с операторами связи. Можно и 10 и 20, но это и им мука и людям морока.
>Те же и отели — куча есть гостиничных сервисов, а юзать будут букинг.
Если эту куча гостиничных сервисов закончится, то закончится и сам букинг, на трупе этого рынка вырастут компании иного толка, например такие как аирбнд или авито с посуточной арендой квартир или вообще что-то иное.
Большое кол-во игроков маркер перспективности индустрии, малое — сигнал угасания.
>Идеал вседа (для конкуренции, для ФАС, чтоб было куда выгнанным от лидера сотруникам перйти) — 3 контроры. Также обычно и с операторами связи.
Вы идеал спутали с терминальной стадией, если осталось всего 1−3 конторы, то отрасль уже пережила свой пик и идет на убыль.
Это хорошо видно по тем же сотовым операторам, уступили связь мессенджерам, стали просто платной wifi точкой доступа.
Конечно умирать они так могут пару десятилетий, но именно умирать, развития у них уже не будет.