Цитату ниже не распространяла пресс-служба ВТБ. «Ведомости» обозначили её, как реплику человека, близкого к переговорам госбанка и китайского e-commerce гиганта:

«ВТБ заинтересован в создании цифровой платформы, в том, чтобы не отстать от Сбербанка в этом направлении. У ВТБ сильная логистика («Почта России»), офлайн-сеть отделений, финансовые компетенции, сотрудничество с Alibaba помогло бы добавить недостающие компетенции.»

Двое других собеседников подтвердили «Ведомостям»: банк, например, мог бы предоставить финансовые услуги продавцам Alibaba. Ещё в 2016 группа ВТБ подписала меморандум о сотрудничестве с китайским оператором платежных систем Ant Financial Services Group, принадлежащим Alibaba Group. В частности партнёры предположили, что товары на Ali могли бы стать дешевле за счёт прямой конвертации «рубль-юань», вместо «рубль-доллар-юань». За прошедшее время успело появиться многомиллиардное совместное предприятие конкурирующего госбанка «Сбербанк» и Яндекс.Маркета. Однако похожих новостей о проектах ВТБ и Alibaba не было.

Сегодня же, 19 июня, из интервью опубликованного РИА Новости, выяснилось, что гендиректор Яндекс.Маркета Максим Гришаков намерен сделать из своего СП не только внутрироссийский проект, но и прямого конкурента Alibaba:

«Сейчас мы активно прорабатываем этот эксперимент. Он еще не запущен публично, но это вопрос ближайшего времени. Я думаю, до конца лета (запустим открытое бета-тестирование — ред.). Будет продукт, который позволит нашим соотечественникам покупать товары из заграницы. Причем как из Юго-Восточной Азии, так и в принципе из любых других стран. Сейчас это не всегда просто, очень часто товары идут 50-60 дней», — сказал Максим Гришаков [прим.: с 19 июня Alibaba пообещала доставлять за 8-15 дней в 100 крупных городов РФ].

ВТБ интересуется партнёрством с Alibaba и как возможностью предоставлять финансовые услуги и как финансовой инвестицией, объяснил один из собеседников «Ведомостей». Конкурирующий «Сбербанк» уже приобрел вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на 30 миллиардов рублей, всё предприятие партнёры оценили в 60 миллиардов рублей, из них 10% акций стало опционным фондом команды Яндекс.Маркета. Интересно, что в последние годы Alibaba Group вела переговоры не только с ВТБ, но и с его конкурентом.

«Сбербанк» и китайская Alibaba Group отказались от планов создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли в декабре 2017. По словам источника FT, срыв переговоров мог быть связан именно с тем, что «Сбербанк» нашел себе партнера в лице Яндекс.Маркета.