Летом 2016 года «Ведомости» предположили, что структуры Mail.ru Group договорились платить трем мейджорам за право использования музыки из их каталогов около 7 млн долларов в год. То есть, для безубыточности каждый месяц компания должна зарабатывать на слушателях по 583 тысячи долларов. «Роем!» посчитал, сделал ли холдинг свое музыкальное направление безубыточным.
В июне 2018 года количество активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах «ВКонтакте», «Одноклассники» и мобильном приложении BOOM, которые входят в холдинг Mail.ru Group, превысило 1,5 миллиона. Об этом «Роем!» сообщили представители ВК. Примерно 300 тысяч человек из них на настоящий момент активировали пробную подписку, и, таким образом, всего 1,2 миллиона пользователей заплатили за подписку. По состоянию на 19 июля и при учете курса доллара MRG получила за июнь от платных подписок примерно 3,2 млн долларов (подписка стоит 169 рублей или 2,66 долларов). Так, выясняется, что компания уже сделала музыку безубыточной.
Конкурирующее мобильное приложение Яндекс.Музыка стало лидером среди неигровых приложений в России по доходам, сообщила исследовательская компания App Annie осенью 2017 года.
Самая сложная задача для наших сервисов — это поиск баланса между интересами пользователей и стандартами правообладателей. И нам кажется, что это получилось — мы построили крупнейший легальный музыкальный сервис, сохранив все возможности и пользовательский контент. Мы продолжаем работу над увеличением библиотеки аудиотреков и развитием продукта, — рассказал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.
Пользователи «ВКонтакте» и других соцсетей группы не только платят компании, чтобы «ее» усилиями был сделан шаг по легализации музыки в стране. С 2016 года юзерам ВК, ОК и музыкальных приложений BOOM приходится прослушивать аудиорекламу. По внутренним данным MRG в 2017 году, размещение аудиоролика потенциально позволяет охватить до 62 млн россиян — это около 70% пользователей Рунета и около 43% всего населения страны. Охват монетизируемого аудиорекламой контента в Рунете превысил охват эфирного радио ещё летом 2017 года, по подсчётам биржи аудиорекламы DigitalBox.
Иван Ильин
Почему Яндекс.Музыке следует тоже опубликовать свежий пресс-релиз и заявить, что и у них больше миллиона подписчиков? А иначе «ой!» Логика очень простая (и там и там _по последним известным данным_):
Расходы на каталог: MGR — 7 млн, Яндекс.Музыка — 10 млн.
Число платящих подписчиков MRG — 1,2 млн, Яндекс.Музыка — 250 тыс.
Стоимость подписки ± в MRG и Яндексе одинаковая.
Соотношение эффективности вложения этих самых 7−10 млн сокрушительно не в пользу Яндекс.Музыки. Возможно этим и объясняется навязчивая реклама лайт версии Яндекс.Музыки, той что по 99 рублей и недавно запущенная программа лояльности, на базе всё той же Яндекс.Музыки. Число подписчиков растёт недостаточно быстро, у Mail.ru — круче.
¯\_(ツ)_/¯
crazy_ivan
Иван, если вы хотите доказать превосходство музыкальных сервисов MGR над другими, я на вашей стороне. Но, в то же время, я против утверждений, мягко говоря, спорных. Например,
«169р/мес» — фактически неточно;
«3,2 млн долларов. 583 тысячи долларов заплатили правообладателям. 2,6 млн долларов MGR оставил себе. » — это просто за гранью;
«Расходы на каталог: MGR — 7 млн, Яндекс.Музыка — 10 млн.» — тоже смешно;
«Я.Музыка стала лидером среди неигровых приложений по доходам» — хороший ход, но ТОП5 этих приложений ВК,ОК,Бум, Я.Музыка и еще кто-то, соответственно три против одного. Ну и если приложить немного аналитики, можно в динамике отследить в какой момент ВК появилось в этом списке и установить причинно-следственные связи.
А делать свой комментарий лучшим, пользуясь служебным положением, просто нечестно :Р
Василий Красильников
Волож во время «секретного доклада» на YaС2018 сказал о 1 миллионе подписчиков Я.Музыки
Откуда цифра 10 миллионов от Яндекса правообладателям?
Разве корректно сливать аудитории разных соц. сетей?