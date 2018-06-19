Яндекс.Музыка может потерять лидерство по доходам. Платная музыка Mail.ru посрамила скептиков


Летом 2016 года «Ведомости» предположили, что структуры Mail.ru Group договорились платить трем мейджорам за право использования музыки из их каталогов около 7 млн долларов в год. То есть, для безубыточности каждый месяц компания должна зарабатывать на слушателях по 583 тысячи долларов. «Роем!» посчитал, сделал ли холдинг свое музыкальное направление безубыточным.

В июне 2018 года количество активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах «ВКонтакте», «Одноклассники» и мобильном приложении BOOM, которые входят в холдинг Mail.ru Group, превысило 1,5 миллиона. Об этом «Роем!» сообщили представители ВК. Примерно 300 тысяч человек из них на настоящий момент активировали пробную подписку, и, таким образом, всего 1,2 миллиона пользователей заплатили за подписку. По состоянию на 19 июля и при учете курса доллара MRG получила за июнь от платных подписок примерно 3,2 млн долларов (подписка стоит 169 рублей или 2,66 долларов). Так, выясняется, что компания уже сделала музыку безубыточной.

Конкурирующее мобильное приложение Яндекс.Музыка стало лидером среди неигровых приложений в России по доходам, сообщила исследовательская компания App Annie осенью 2017 года.

Самая сложная задача для наших сервисов — это поиск баланса между интересами пользователей и стандартами правообладателей. И нам кажется, что это получилось — мы построили крупнейший легальный музыкальный сервис, сохранив все возможности и пользовательский контент. Мы продолжаем работу над увеличением библиотеки аудиотреков и развитием продукта, — рассказал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Пользователи «ВКонтакте» и других соцсетей группы не только платят компании, чтобы «ее» усилиями был сделан шаг по легализации музыки в стране. С 2016 года юзерам ВК, ОК и музыкальных приложений BOOM приходится прослушивать аудиорекламу. По внутренним данным MRG в 2017 году, размещение аудиоролика потенциально позволяет охватить до 62 млн россиян — это около 70% пользователей Рунета и около 43% всего населения страны. Охват монетизируемого аудиорекламой контента в Рунете превысил охват эфирного радио ещё летом 2017 года, по подсчётам биржи аудиорекламы DigitalBox.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Иван Ильин

    Почему Яндекс.Музыке следует тоже опубликовать свежий пресс-релиз и заявить, что и у них больше миллиона подписчиков? А иначе «ой!» Логика очень простая (и там и там _по последним известным данным_):

    Расходы на каталог: MGR — 7 млн, Яндекс.Музыка — 10 млн.
    Число платящих подписчиков MRG — 1,2 млн, Яндекс.Музыка — 250 тыс.
    Стоимость подписки ± в MRG и Яндексе одинаковая.

    Соотношение эффективности вложения этих самых 7−10 млн сокрушительно не в пользу Яндекс.Музыки. Возможно этим и объясняется навязчивая реклама лайт версии Яндекс.Музыки, той что по 99 рублей и недавно запущенная программа лояльности, на базе всё той же Яндекс.Музыки. Число подписчиков растёт недостаточно быстро, у Mail.ru — круче.

    ¯\_(ツ)_/¯

  • Контекст комментария

    crazy_ivan

    Иван, если вы хотите доказать превосходство музыкальных сервисов MGR над другими, я на вашей стороне. Но, в то же время, я против утверждений, мягко говоря, спорных. Например,
    «169р/мес» — фактически неточно;
    «3,2 млн долларов. 583 тысячи долларов заплатили правообладателям. 2,6 млн долларов MGR оставил себе. » — это просто за гранью;
    «Расходы на каталог: MGR — 7 млн, Яндекс.Музыка — 10 млн.» — тоже смешно;
    «Я.Музыка стала лидером среди неигровых приложений по доходам» — хороший ход, но ТОП5 этих приложений ВК,ОК,Бум, Я.Музыка и еще кто-то, соответственно три против одного. Ну и если приложить немного аналитики, можно в динамике отследить в какой момент ВК появилось в этом списке и установить причинно-следственные связи.

    А делать свой комментарий лучшим, пользуясь служебным положением, просто нечестно :Р

  • Контекст комментария

    Василий Красильников

    Волож во время «секретного доклада» на YaС2018 сказал о 1 миллионе подписчиков Я.Музыки

    Откуда цифра 10 миллионов от Яндекса правообладателям?

    Разве корректно сливать аудитории разных соц. сетей?

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    WinterLard

    Купился на статью, зашел посмотреть. Что имею сказать: портал для леммингов, бегающих исключительно кучей.

    Банальный фильтр «Rock» выдает на первых местах вторичный продукт от каких то феминисток и просто шлак из игр. Что выдает фильтр «метал» я лучше промолчу.

    Верстка даже на моих 1280 смотрится мелко и страшненько, нужно вглядываться в эту херню чтобы понять, что значит та или иная пикча.

    В общем какое УГ в плане навигации.

    Из хорошего — только работающий поиск, позволяющий набрать альбомы самостоятельно.

    Но сравнивать эту поделку с ЯМузыкой это сильно льстить мылу. ЯМ в плане интерфейса делает мыло как бог черепаху. Ну да, наверное на прикормленных хомячках свои деньги будут, но и только.

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    crazy_ivan

    Редактор, ололо, а фактчекинга не будет? Подписка ж стоит 149р/месяц, да и упражнение «возьмем коров и поделим на черное, получим огурцы» достойно отдельного занесения на скрижали.

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    Иван Ильин > crazy_ivan контекст

    Тёска, приём! Когда русские, вместо сахарных пресс-релизов, начнут упоминать своих конкурентов хоть как-нибудь, и сами сравнивать себя с ними — нужда делить «на огурцы» постепенно спадёт на нет. Компании будут, протестероненные и сами будут обещать раздавить конкурента. Пока боятся — оценки приходится делать внешним наблюдателям. Например, вам!

    Вы, правы, что подписка действительно стоит чуть-чуть по-разному (на разных платформах, при разных методах оплаты), но порядок цифр это не поменяет вообще.

    2,66 долларов в месяц. Значит за июнь («июнь» — это такой «месяц») MRG получила с 1,2 млн подписчиков 3,2 млн долларов. 583 тысячи долларов заплатили правообладателям. 2,6 млн долларов MGR оставил себе. Круто! Идём дальше.

    Сколько Волож или сама Яндекс.Музыка тратил на роялти, кажется, открыто не говорили, звучала оценка — 10 млн долларов в год (чуть больше чем у MRG). Сейчас в каталоге зияющие дыры, наверное он стал дешевле. Для простоты, допустим, что расходы Яндекс.Музыки и MRG на каталог — одинаковые. Пусть у каждого по 7 млн в год.

    Яндекс достаточно давно скрывает сколько у него платящих слушателей Яндекс.Музыки. В последний раз, когда говорил, это было полтора года назад. С учётом тех, кто подписался и на Яндекс.Музыку и на их партнерские проекты под другими брендами насчитывалось 250 тысяч подписчиков.

    Прикиньте! Расходы у конкурентов одинаковые! Но даже 250 тысяч подписчиков хватало, чтобы осенью 2017 назвать Яндекс.Музыку самым доходным приложением. Теперь MRG рассказал. Сколько подписчиков у него. Их, вау! 1,2 млн. Сейчас у Яндекс.Музыки платят, наверное уже побольше, чем 250 тысяч человек. Весь вопрос в том, что у MRG, как выяснилось, подписчиков совсем-совсем-совсем, больше! При одинаковых расходах у двух конкурентов.

    Возможно же, что в ближайшее время Я.М перестанут называть самым доходным? Вам так не кажется? Ну, логически? Если поделить огурцы на помидоры на пальцах?

    P. S. В последнее время Яндекс.Музыка остервенело рекламирует подписку по 99 рублей. И прямо баннерами и косвенно, «Яндекс» запустил программу лояльности на базе Яндекс.Музыки. Уговаривают со всех углов! Возможно Яндексу давно ясна ситуация с успехами MGR. И нужно показать своим собственникам, бирже, сопоставимое число подписчиков. Типа — хотя бы миллион…

    В противном случае, о титуле самого доходного приложения Яндекс.Музыке придётся забыть.

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    Иван Ильин

    Почему Яндекс.Музыке следует тоже опубликовать свежий пресс-релиз и заявить, что и у них больше миллиона подписчиков? А иначе «ой!» Логика очень простая (и там и там _по последним известным данным_):

    Расходы на каталог: MGR — 7 млн, Яндекс.Музыка — 10 млн.
    Число платящих подписчиков MRG — 1,2 млн, Яндекс.Музыка — 250 тыс.
    Стоимость подписки ± в MRG и Яндексе одинаковая.

    Соотношение эффективности вложения этих самых 7−10 млн сокрушительно не в пользу Яндекс.Музыки. Возможно этим и объясняется навязчивая реклама лайт версии Яндекс.Музыки, той что по 99 рублей и недавно запущенная программа лояльности, на базе всё той же Яндекс.Музыки. Число подписчиков растёт недостаточно быстро, у Mail.ru — круче.

    ¯\_(ツ)_/¯

  • Ответить
    crazy_ivan > Иван Ильин контекст

    Иван, если вы хотите доказать превосходство музыкальных сервисов MGR над другими, я на вашей стороне. Но, в то же время, я против утверждений, мягко говоря, спорных. Например,
    «169р/мес» — фактически неточно;
    «3,2 млн долларов. 583 тысячи долларов заплатили правообладателям. 2,6 млн долларов MGR оставил себе. » — это просто за гранью;
    «Расходы на каталог: MGR — 7 млн, Яндекс.Музыка — 10 млн.» — тоже смешно;
    «Я.Музыка стала лидером среди неигровых приложений по доходам» — хороший ход, но ТОП5 этих приложений ВК,ОК,Бум, Я.Музыка и еще кто-то, соответственно три против одного. Ну и если приложить немного аналитики, можно в динамике отследить в какой момент ВК появилось в этом списке и установить причинно-следственные связи.

    А делать свой комментарий лучшим, пользуясь служебным положением, просто нечестно :Р

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    Иван Ильин > crazy_ivan контекст

    Про цифры и про «за гранью» — мнение принимаю, и даже разделяю, понятная позиция, у меня просто другая.

    Про приложения — недопонял. О чём речь? Единственная гипотеза, вы считаете, что Яндекс выпустил музыкальные приложения сравнительно недавно, а ВК приложение появились очень-очень давно, поэтому в статистику попало огромное искажение, люди, которые давно ждали приложения и всей ватагой единовременно в статистику, перекосив её. Но, ведь, это не так?

    У Яндекс.Музыки iOS версия вышла 6 лет и 1 месяц назад, Android версия 5 лет и 1 месяц тому. По смыслу они были такими же как сегодня, платными музыкальными приложениями. И приложения обычного ВК — появились очень-очень давно. Ни одна из сторон не может списать успех или поражение на первоначальный приток новичков у конкурента. Тут всё ровно.

    В статистике App Annie, где победила Яндекс.Музыка, второе место по выручке среди неигровых приложений занимал Read! (принадлежит компании «Литрес»),
    на третьем мобильное приложение соцсети «Одноклассники»,
    на четвертом — «ВКонтакте» (обычное, не музыкальное),
    на пятом месте — Badoo.

    Платные музыкальные сервисы-приложения MRG на момент формирования статистики только стартовали, поэтому существенно прокачаться ещё не успели и в топ вообще не попали.

    Но, по-моему, у них есть все шансы попасть в такую статистику, только более свежую.

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    Василий Красильников

    Волож во время «секретного доклада» на YaС2018 сказал о 1 миллионе подписчиков Я.Музыки

    Откуда цифра 10 миллионов от Яндекса правообладателям?

    Разве корректно сливать аудитории разных соц. сетей?

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    Иван Ильин > Василий Красильников контекст

    Руководитель «Музыки» Андрей Гевак сливал вместе и тех, кто кто подписался и на саму Яндекс.Музыку, и на партнёрские проекты, МТС.Музыка, это же Яндек.Музыка, просто по API под другим брендом, в другом декоре. Тоже самое было у Vodafone и «Киевстар» (но потом Украина запретила Рунет и эти операторы, и их подписчики, от Яндекс.Музыки отпали отпали).

    Сливать — можно. Раз и Яндекс и Mail.ru сливает аудитории, которые потребляют продукт под разными брендами, но одного разлива.

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    crazy_ivan > Иван Ильин контекст

    >> Про приложения — недопонял. О чём речь?

    Речь о том, что яндекс один против троих и просуммировав три из пяти позиций, очевидно кто на самом деле лидер. А ВК попал в этот топ через два-три дня после запуска подписки в своем приложении, до этого их там и близко не было.

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