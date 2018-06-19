Летом 2016 года «Ведомости» предположили, что структуры Mail.ru Group договорились платить трем мейджорам за право использования музыки из их каталогов около 7 млн долларов в год. То есть, для безубыточности каждый месяц компания должна зарабатывать на слушателях по 583 тысячи долларов. «Роем!» посчитал, сделал ли холдинг свое музыкальное направление безубыточным.

В июне 2018 года количество активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах «ВКонтакте», «Одноклассники» и мобильном приложении BOOM, которые входят в холдинг Mail.ru Group, превысило 1,5 миллиона. Об этом «Роем!» сообщили представители ВК. Примерно 300 тысяч человек из них на настоящий момент активировали пробную подписку, и, таким образом, всего 1,2 миллиона пользователей заплатили за подписку. По состоянию на 19 июля и при учете курса доллара MRG получила за июнь от платных подписок примерно 3,2 млн долларов (подписка стоит 169 рублей или 2,66 долларов). Так, выясняется, что компания уже сделала музыку безубыточной.

Конкурирующее мобильное приложение Яндекс.Музыка стало лидером среди неигровых приложений в России по доходам, сообщила исследовательская компания App Annie осенью 2017 года.

Самая сложная задача для наших сервисов — это поиск баланса между интересами пользователей и стандартами правообладателей. И нам кажется, что это получилось — мы построили крупнейший легальный музыкальный сервис, сохранив все возможности и пользовательский контент. Мы продолжаем работу над увеличением библиотеки аудиотреков и развитием продукта, — рассказал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Пользователи «ВКонтакте» и других соцсетей группы не только платят компании, чтобы «ее» усилиями был сделан шаг по легализации музыки в стране. С 2016 года юзерам ВК, ОК и музыкальных приложений BOOM приходится прослушивать аудиорекламу. По внутренним данным MRG в 2017 году, размещение аудиоролика потенциально позволяет охватить до 62 млн россиян — это около 70% пользователей Рунета и около 43% всего населения страны. Охват монетизируемого аудиорекламой контента в Рунете превысил охват эфирного радио ещё летом 2017 года, по подсчётам биржи аудиорекламы DigitalBox.