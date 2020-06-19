В «Бухсофт» опросили 3000 российских бизнесов и выяснили, что треть из них отказалась от мер государственной поддержки и сочла их неэффективными. При этом 64% опрошенных компаний не смогли получить госпомощь. Код ОКВЭД, под которым они зарегистрированы, отсутствует в перечне пострадавших отраслей, хотя сам бизнес в нём оказался.

Минэкономразвития назвало цифру в 200 тысяч компаний, у которых ОКВЭД не соответствовал основному виду деятельности. Компаниям предложили уточнить его до 1 июля, чтобы претендовать на помощь.

Опрошенные «Бухсофтом» бизнесы считают максимально неэффективными мерами господдержки автоматическое продление лицензии на год и отсрочку арендных платежей.

Чуть меньше скептицизма вызвали беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников и отсрочка по кредитам на шесть месяцев.

Максимально эффективными признаны безвозмездные субсидии на выплаты зарплат и снижение страховых взносов.

В конце апреля в Минкомсвязи предлагали поддержать IT-компании временной отменой страховых взносов и налоговыми льготами. Наталья Касперская возражала министерству, считая, что более эффективными будут субсидии на зарплаты и снижение или сокращение арендной платы.

(исследование «Бухсофта» IT-компаниями не ограничивается, по ссылке лучше не ходить без блокировщика рекламы)