По итогам января-мая этого года AliExpress стал единственным маркетплейсом среди лидеров, у которого сократилось количество продавцов. Оно упало на 27%, поддсчитали в "Точка.Маркетплейс".

У «Сбермегамаркета» количество селлеров, напротив, увеличилось на 120%, у Ozon — на 92%, у «Яндекс Маркета» — на 89%, у Wildberries — на 36%. Дочернему «AliExpress Россия» KazanExpress тоже удалось увеличить показатель, но гораздо меньше, чем основным конкурентам — на 7%. Общее число продавцов на онлайн-площадках РФ с начала 2023 года выросло на 51%, подсчитали аналитики.

Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов предположил, что AliExpress боится западных санкций, поэтому избегает активностей, помогающих привлечь продавцов. В частности, рекламных кампаний, участия в выставках и конференциях.

Другие лидеры рынка рост количества продавцов объясняют по-разному.