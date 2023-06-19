Google в пятницу подала иск на жителя Лос-Анджелеса и его компании в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния, утверждая, что он создал сотни поддельных бизнес-объявлений на платформе Google и продал их реальным компаниям. Поддельные отзывы являются все более возрастающей угрозой для рынка рекомендательных сервисов. В заявлении Google говорится, что она подала иск против Итана Ци Ци Ху, чтобы «помочь положить конец такого рода вредоносным схемам». В иске Google говорится, что Ху создает фиктивные компании, которые появляются в его поисковой системе и Google Maps, используя «тщательно продуманный набор реквизитов» для проверки их во время видеозвонков с агентами технологического гиганта. В иске говорилось, что Ху держит верстак для инструментов в качестве реквизита для проверки мошеннических объявлений о ремонте гаражей, спиливании деревьев и сантехнике, а также эфирных масел для проверки поддельных компаний, занимающихся ароматерапией и терапией рейки.

Google заявила, что Ху покупает тысячи поддельных положительных отзывов, чтобы компании выглядели реальными. Затем он якобы продает профили реальным компаниям в тех же областях, которые получают контакты от потенциальных клиентов, которые обращаются к поддельным компаниям. Google заявила, что Ху создал более 350 ложных профилей, подкрепленных более чем 14 000 отзывов. В иске Ху обвинялся в ложной рекламе, незаконной деловой практике и нарушении условий предоставления услуг Google. Google обратилась в суд с просьбой о возмещении неустановленной суммы денежного ущерба и предписании запретом продолжения подобной деятельности.