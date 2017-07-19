Mail.Ru Group начал закрытое тестирование системы мобильной аналитики myTracker в 2015 году. Уже тогда на российском рынке были конкурирующие решения как от небольших игроков, так и от крупных — App Annie, AppMetrica «Яндекса» и другие. 18 июля 2017 года Mail.ru Group объявила о начале публичного тестирования:
Бесплатная аналитическая платформа мобильных приложений myTracker с сегодняшнего дня стала доступна для тестирования внешними компаниями. Доступ к продукту могут получить все желающие, создав аккаунт на сайте.
«myTracker сейчас используется широким спектром мобильных продуктов, которые входят в холдинг Mail.Ru Group. Благодаря этому внешние пользователи платформы получат возможность анализировать потребительское поведение своих приложений, используя максимально широкие и точные социодемографические данные. Уже сейчас система получает и обрабатывает действия с более чем 400 млн мобильных устройств и это число будет расти» — рассказал Ярослав Астахов, директор по маркетингу Mail.Ru Group.
Mail.ru Group поборется с App Annie за мобильную аналитику в России
Платформа myTracker была построена на основе собственных аналитических инструментов Mail.Ru Group, которые компания в течении 11 лет разрабатывала и развивала для аналитики собственных проектов. Интерфейс myTracker позволяет удобно управлять сразу несколькими кампаниями, сравнивать метрики и показатели в режиме «одного экрана», и формировать аналитические отчеты по нескольким приложениям одновременно.
В начале 2018 года к платформе будет добавлен функционал предиктивной аналитики, позволяющий прогнозировать пользовательское поведение и оперативно выделять неэффективные решения в рекламной кампании и в самом продукте.
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