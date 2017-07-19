Mail.Ru Group начал закрытое тестирование системы мобильной аналитики myTracker в 2015 году. Уже тогда на российском рынке были конкурирующие решения как от небольших игроков, так и от крупных — App Annie, AppMetrica «Яндекса» и другие. 18 июля 2017 года Mail.ru Group объявила о начале публичного тестирования:

Бесплатная аналитическая платформа мобильных приложений myTracker с сегодняшнего дня стала доступна для тестирования внешними компаниями. Доступ к продукту могут получить все желающие, создав аккаунт на сайте. «myTracker сейчас используется широким спектром мобильных продуктов, которые входят в холдинг Mail.Ru Group. Благодаря этому внешние пользователи платформы получат возможность анализировать потребительское поведение своих приложений, используя максимально широкие и точные социодемографические данные. Уже сейчас система получает и обрабатывает действия с более чем 400 млн мобильных устройств и это число будет расти» — рассказал Ярослав Астахов, директор по маркетингу Mail.Ru Group.