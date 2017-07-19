18 июля Hearst Shkulev Digital, который входит в издательский дом Hearst Shkulev Media, купил сайт о работе в регионах России Rosrabota.ru. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей холдинга. Стоимость площадки не разглашают, но по предположению участников рынка, сделка могла составить 60−70 млн рублей. Совладельцами сайта стали Денис Денисенко, Виктор Лежнев, Владимир Осинский и Максим Постников, пишет издание со ссылкой на данные Kartoteka.ru.

Портал планируют присоединить к сайту «Зарплата.ру», который тоже принадлежит ИД, для увеличения регионального присутствия. В Hearst Shkulev Digital рассказали, что месячная аудитория только что приобретенного портала, который лидирует по аудитории подобных сайтов в Красноярске и Красноярском крае, больше 1 млн уникальных пользователей, а аудитория «Зарплаты.ру» — 3,5 млн уникальных пользователей. После интеграции HSD хочет выйти на аудиторию свыше 4,5 млн пользователей. Команда Rosrabota.ru останется прежней, дизайн сайта станет таким же, как у сайта «Зарплата.ру». Сейчас в холдинге хотят сохранить оба бренда.

Директор HSD Сергей Астапенко рассказал, что у них был подобный опыт — например, в Ярославле они работали под брендами 76.ru и «Зарплата.ру». По его словам, Rosrabota.ru, бизнес которой растет на «десятки процентов» каждый год, будет работать также с вакансиями в Сибири и всей России. Астапенко добавил, что портал зарабатывает и на рекламе, и на платных опциях (размещении «анонимных вакансий», просмотрах контактов кандидатов на должность и проч.).

Этим летом Hearst Shkulev Digital продал сайту «Авто.ру», который принадлежит «Яндексу», свои автомобильные классифайды. Компания приобрела 33 домена, базы данных, софт и товарные знаки. Сделка могла составить около 500 млн рублей.

Зимой 2016 года Hearst Shkulev Digital уже консолидировал ряд региональных сайтов по поиску недвижимости под единым брендом и на единой технической платформе. Сеть региональных сайтов компании, куда входят NGS.ru, E1.ru, NN.ru, сети «Ругион» и другие, запустила сайт по поиску недвижимости N1.ru.