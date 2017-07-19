Рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме обсуждает внесение поправок в законодательство, благодаря которым в России станет возможно проведение ICO (сбор инвестиций в криптовалюте). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя группы и профессора МГИМО Элину Сидоренко. Сидоренко отметила, что эти поправки необходимо внести после принятия закона о криптовалютах. Рынок уже развивается, и, также по словам руководителя рабочей группы, нужно не упустить возможность оставить в стране хотя бы его часть.