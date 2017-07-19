Руководитель Яндекс.Дзена Виктор Ламбурт, медиадиректор Яндекс.Дзена Даниил Трабун и руководитель Yandex.Discovery Дмитрий Иванов дали интервью изданию «Мы и Жо». Дмитрий Иванов в частности сказал, что Яндекс.Дзен ориентируется на модель алгоритмического ньюс-фида, такого как, к примеру, Google Now, Apple News, или китайское новостное мобильное приложение Toutiao. Также менеджер отметил, что проект Яндекс.Дзен уже сейчас приыбылен.

Дзен — это продукт масштаба Поиска и по аудитории и по размеру бизнеса. Сейчас мы понимаем, что это по-настоящему большой аудиторный продукт, большой бизнес и, конечно же, это надолго. К слову, Toutiao недавно был оценен в 11 или 12 миллиардов долларов. Мягко говоря, больше Яндекса. Пока не стоит бежать впереди паровоза и хвастаться тем, чего нет. С точки зрения доходов мы зарабатываем. Если подсчитать внутри компании, сколько зарабатывается и сколько тратится, мы прибыльны, — сказал Иванов.