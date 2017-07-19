Холдинг Veon запускает одноименный мессенджер в России, Грузии, Пакистане и на Украине. К концу недели запуск состоится и в Италии. Об этом сообщили представители компании.

Платформа позволяет общаться в личных и групповых чатах, звонить другим пользователям, отправлять аудиосообщения, делиться аудио- и видеозаписями, фотографиями, своим местоположением, смотреть ленту новостей и другое. Мессенджер уже можно скачать на Android-устройства, для iOS приложение пока разрабатывают. Сам Veon и все его функции бесплатны. Представители компании также отметили, что мессенджер можно использовать даже вне сети.

На презентации Джордж Хелд, вице-президент «Вымпелкома», сообщил, что весь трафик в приложении Veon не будет тарифицироваться. Это значит, что абоненты «Билайна» смогут им пользоваться даже при нулевом балансе.

Весной 2017 года материнская компания «Вымпелкома» Vimpelcom Ltd заявила, что они меняют стратегию и переименовываются в Veon. Глава холдинга сообщил, что они стремятся преобразовать телекоммуникационную компанию в глобального технологического лидера. Также CEO Veon пообещал собственникам, что каждый год компания будет вкладывать в развитие примерно $100 млн.