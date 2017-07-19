Google добавит подборку новостей на главную страницу, где до недавнего времени размещался только логотип компании и форма поиска. Пока нет точной информации, как именно будет выглядеть первая страница крупнейшего в мире поисковика, но известно, что контент который будет показываться пользователю, будет отбираться при помощи сложного алгоритма, использующего всю информацию о пользователе, которая есть у Google. Например если человек пользуется онлайн-календарем Google и вносит туда информацию о запланированной поездке в Лондон, ему могут предложить ссылки на местные такси-сервисы, или статью о туристических достопримечательностях.

Пользователь может вручную настраивать алгоритм, то есть указать ему более внимательно следить за информацией о фильме или событии или наоборот заставить забыть о каком-то явлении. Также в Google обещают что алгоритм будет деликатно пользоваться историей поиска и не будет спамить пользователя новостями по одной и той-же теме из-за одного поискового запроса, как нередко бывает с контекстной рекламой.

Также изменения коснутся мобильного приложения Google для Android и iOS и оболочки Pixel Launcher, где начнут показываться релевантные ссылки на различные СМИ и блоги. Изменения вступили в силу сегодня для пользователей в США, в течение двух недель их запустят во всем мире.

«Яндекс» запустил свой сервис персональных рекомендаций Яндекс.Дзен в июне 2015 года. В ленте «Дзена» показываются публикации в СМИ, блогах, перемежаясь контекстной рекламой. Сейчас «Яндекс» перепозиционирует «Дзен» в блог-платформу, где независимые авторы смогут зарабатывать за счет публикации своих текстов.

Google был единственной крупной интернет-компанией, пытавшейся сохранить главную страницу поиска пустой, не перегружая ее новостями и ссылками на другие свои сервисы, как это сделала Yahoo! и другие крупные международные игроки. В России в сторону порталов двигались Rambler, Mail.ru и тот же «Яндекс». Причём, любопытно, раньше по адресу dzen.yandex.ru располагался «медитативный» поиск «Яндекса», который позволял искать по случайной фразе нажатием одной кнопки или следить за запросами других пользователей в реальном времени.