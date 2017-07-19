Google объявила о запуске сервиса Hire, призванного облегчить процесс найма для мелких и средних компаний. Это решение по сути является мини-CRM системой для менеджера по персоналу, обеспечивающей более быстрое и эффективное общение с кандидатами на стартовые и средние позиции в компании. Как выяснила CNBC, во многом Hire это переработанные технологии стартапа Bebop, который создала член совета директоров Google Диана Грин и который был куплен Google в 2015 году.