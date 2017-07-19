На прошлой неделе единороссы внесли в Госдуму законопроект о штрафах за недостоверную информацию в соцсетях. В проекте говорится, что за отказ удалить противоправный и недостоверный контент физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, юридические лица — от 30 млн до 50 млн. В первую очередь ответственность будут нести организаторы распространения информации — соцсети. Предполагалось, что проект будет принят в первом чтении 20 июля. Сегодня выяснилось, что проект будет «перевнесён»: «Мы учли замечания, которые нам поступили, мы будем перевносить проект. Это не отзыв, другая процедура, техническая. <…> Просто текст чуть-чуть поменяем», — сказал «Медузе» один из авторов законопроекта депутат Сергей Боярский.

19 июля Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) опубликовала материал, в котором рассказала о своей позиции по проекту закона. Эксперты и аналитики Ассоциации не поддержали инициативу и назвали нормы проекта в настоящей редакции избыточными, так как дублируют уже существующие механизмы пресечения недостоверной информации.

По мнению РАЭК, понятие «оператор социальной сети» определено неверно. При настоящей формулировке под это понятие попадают не только сами соцсети, но, например, и мессенджеры, и электронная почта.

Кроме того, в Ассоциации заявили, что предлагаемое кратное повышение штрафов ничем не обосновано. Максимальная ответственность, отмечено в материале, по статье 13.31 КоАП РФ для организаторов распространения информации, не превышает для граждан 5 000 рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей. Обработка данных обращений и обязанности по составлению отчетов о рассмотрении пользовательских жалоб также потребуют дополнительных расходов со стороны представителей соцсетей.

Согласно текущей версии законопроекта, операторы соцсетей должны будут выполнить несвойственные им функции судебных и правоприменительных органов, хотя они не наделены полномочиями устанавливать и проверять информацию на соответствие законодательству.

Как выяснил «Коммерсантъ» у источника в Госдуме, проект членов фракции «Единая Россия» будет отозван и перевнесён в новой редакции сегодня. Издание пишет, что Государственно-правовое управление (ГПУ) президента отправило отрицательный отзыв по поводу проекта. Также замечания были и у правового управления Госдумы, и у думского комитета по информполитике.