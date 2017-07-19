«Мегафон» предоставил своему абоненту скидку в 25% на услуги связи до 31 декабря 2999 г. Об этом рассказал в Twitter житель Магадана Дмитрий с ником @DEADokMagadan, сообщили «Ведомости»

Позвонили с @megafonru и извинились за своего PR-директора, который оскорбил участников акции против коррупции. Дали скидку 25% на связь. — Дмитрий deadok (@DEADokMagadan) July 18, 2017

Сэкономить Дмитрию помог оскорбительный твит директора по связям с общественностью «Мегафона» Петра Лидова. 14 июня Лидов, через тот же Twitter и как частное лицо, назвал участников уличных акций протеста против коррупции «малолетними дегенератами». Затем он извинился перед читателями. В конце июня собеседники «Ведомостей» рассказали, что Лидов ушёл из «Мегафона».