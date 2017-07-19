«Мегафон» извинился за «дегенератов» PR-директора Петра Лидова скидкой на услуги до 2999 года


«Мегафон» предоставил своему абоненту скидку в 25% на услуги связи до 31 декабря 2999 г. Об этом рассказал в Twitter житель Магадана Дмитрий с ником @DEADokMagadan, сообщили «Ведомости»

Сэкономить Дмитрию помог оскорбительный твит директора по связям с общественностью «Мегафона» Петра Лидова. 14 июня Лидов, через тот же Twitter и как частное лицо, назвал участников уличных акций протеста против коррупции «малолетними дегенератами». Затем он извинился перед читателями. В конце июня собеседники «Ведомостей» рассказали, что Лидов ушёл из «Мегафона».

Добавить 1 комментарий

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    То есть, скидка 250 рублей в месяц, 3000 в год, 150К за 50 лет долгой жизни.
    Неплохая цена за такой PR (хотя Бургер-кинг обходится дешевле)

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