Почему украинские медийщики решили, что проще зарабатывать деньги в Африке и на Филиппинах


Украинский медиахолдинг Genesis смог применить опыт развития СМИ в странах СНГ в Африке и на Филиппинах. Созданные этой компанией новостные сайты Naij, Tuko и Yen лидируют в Нигерии, Кении и Гане; таблоид Kami — первый по посещаемости на Филиппинах.

Компания базируется в Киеве, оттуда осуществляется управление редакцией. Когда Genesis начинала осваивать африканский рынок, компания обнаружила, что у местных игроков не хватает экспертизы для создания СМИ международного уровня, а присутствующие в стране иностранные медиакомпании, в том числе BBC, CNN и Buzzfeed делают новости, ориентированные на европейцев и американцев, которые по тем или иным причинам интересуются ситуацией в Африке.

Рынок рекламы в Нигерии довольно большой, в нем крутится много денег, но по общему впечатлению это как Москва в 90-е. В стране есть нефть, есть деньги, вокруг этого большой рекламный рынок, но доля расходов на интернет в нем пока невелика, — сказал редакционный директор Genesis Андрей Боборыкин.

«Нигерия — это как Москва в девяностые»: Андрей Боборыкин — о том, как делать СМИ для африканцев — Bird In Flight

При сохранении сегодняшних темпов роста Нигерия скоро войдет в тройку самых населенных стран, а ее экономическая столица Лагос станет крупнейшим мегаполисом мира. При этом наиболее посещаемый новостной сайт в этой стране управляется из Киева. Редакционный директор компании Genesis Андрей Боборыкин рассказал Bird in Flight, как так получилось.

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