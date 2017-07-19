Украинский медиахолдинг Genesis смог применить опыт развития СМИ в странах СНГ в Африке и на Филиппинах. Созданные этой компанией новостные сайты Naij, Tuko и Yen лидируют в Нигерии, Кении и Гане; таблоид Kami — первый по посещаемости на Филиппинах.

Компания базируется в Киеве, оттуда осуществляется управление редакцией. Когда Genesis начинала осваивать африканский рынок, компания обнаружила, что у местных игроков не хватает экспертизы для создания СМИ международного уровня, а присутствующие в стране иностранные медиакомпании, в том числе BBC, CNN и Buzzfeed делают новости, ориентированные на европейцев и американцев, которые по тем или иным причинам интересуются ситуацией в Африке.