Недавно я написал книгу о том, как основать, поддерживать и развивать бизнес интернет-магазина («Ваш интернет-магазин от A до Я»). Продажу книг организовал через свой сайт — и столкнулся с распространенной темой онлайн-касс (обновление закона 54-ФЗ, предписывающее всем обзавестись онлайн-кассами с фискальным накопителем, вступило в силу 1 июля 2017 года). Поэтому сегодня я хочу поделиться своим опытом работы по новым правилам и рассказать о том, какие способы обхода новой схемы существуют и почему использование почти всех из них связано с рисками.

Миф первый. О якобы отсрочке

Распространено мнение, что для тех, кто ранее не пользовался кассой и работал как ИП, существует отсрочка до 2018 года. Это не так.

Есть немало интернет-магазинов, где касс до последнего времени не было совсем: ранее электронные средства платежа не были приравнены к наличным деньгам. Новый же закон нужен в том числе и для того, чтобы налоговая служба могла отслеживать и эти продажи тоже (время, сумму, товар, НДС). Новая касса будет записывать всё, что продал магазин, и отправлять информацию оператору фискальных данных. Оператор эти данные хранит и предоставляет налоговой по требованию.

Эта поблажка относится только к тем, кто работал в рамках системы патентного налогообложения (такая функция доступна для ряда бизнесов, представляющих бытовые услуги, занимающихся розничной торговлей или общепитом), либо по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Им онлайн-касса, оформленная по новым правилам, не понадобится до 1 июля 2018 года.

На дистанционную торговлю, в рамках которой работают интернет-магазины, данная отсрочка не распространяется, как не распространяется она и на бизнесы, работающие по любым другим схемам. С 1 июля им больше нельзя продавать через старые кассы (либо без касс вообще) и без договора с оператором фискальных данных.

Миф второй. Об оправданиях

Эта отсрочка для интернет-магазинов не действует, но есть другая: так как многие отложили закупку новых касс до последнего, аппараты с фискальными накопителями у регулятора закончились. Поэтому в ближайшие несколько месяцев налоговая не будет никого штрафовать за отсутствие онлайн-кассы.

Это, конечно, не значит, что о покупке новой кассы можно забыть. Всё равно нужно заключить договор с оператором фискальных данных и начать адаптировать сайт — покупки через него должны быть интегрированы с новой кассой.

С последним пунктом отдельная проблема — закон довольно расплывчато снимает ответственность с предпринимателя, который не установил кассу вовремя. Так, например, ему не грозит штраф в случае, если он «сделал всё, что в его силах».

Допустим, предприниматель нанял программиста, который взялся писать софт для интеграции — формально предприниматель сделал всё, что мог. Возникает вопрос, как скоро программист эту работу закончит, и какую ответственность понесет его работодатель в случае, если результат окажется неудовлетворительным или работа займет слишком много времени (и когда наступит это «слишком много»). Как этот вопрос будет рассматриваться с точки зрения закона, пока непонятно. Поэтому на оправдания не стоит особенно полагаться.

К тому же эта «отсрочка» скоро закончится.

Миф третий. О «псевдобезнале»

Существует закономерный конфликт между понятиями «электронные средства платежа» и «безналичный платеж». Звучит почти одинаково, но механика перевода денег в этих двух системах разная. Электронные средства платежа — это непосредственная розница, взаимодействие продавца и покупателя (пусть и с привлечением продавцом посредника в виде платежной системы или банка).

А вот в процессе оплаты по безналичному расчету формально всё выглядит иначе: клиент дает банку поручение отправить на расчетный счет продавца в (другом) банке деньги. Это не электронные деньги, а вполне реальные. И продавец может не иметь договора с банком, который исполняет поручение покупателя, как следствие, комиссию платит не продавец, а покупатель.

Появились компании, которые «встраиваются» в процесс оплаты: они принимают у клиентов деньги (то есть пополняют свои виртуальные кошельки — или лицевые счета — не важно), а потом с этих кошельков совершают безналичный перевод на расчетный счет продавца. Еще один вариант — осуществление услуги перевода без открытия счёта. Суть от этого не меняется. Банк принимает деньги каким-либо способом, после чего они уже прекращают быть «электронным средством платежа» и переводятся безналом. Банку онлайн-кассы не нужны, в соответствии со всё тем же законом. И договора у банка с продавцом нет.

А клиент не видит никакой разницы — форма платежа для него не меняется, процедура оплаты точно такая же. Только вместо электронного средства платежа покупка (формально) осуществляется через безнал (или, иными словами, «псевдобезнал»). С юридической точки зрения это другая схема.

Так работает система Nextpay, аналогичную услугу можно получить через тариф «Лояльный» в Робокассе: оплата покупок в магазине производится переводом денежных средств безналичным способом по поручению покупателя. Соответственно, эта схема попадает не под 54-ФЗ, а под 103-ФЗ, закон, который регулирует банковские операции.

Существует высокий риск, что через какое-то время эта схема будет признана незаконной. Будут ли в итоге наложены какие-либо штрафы на бизнес — еще вопрос.

Миф четвертый. Об агентских схемах

Продавать можно и с помощью агентов. Например, по такому принципу работают многие службы доставки: они принимают наличные деньги или банковские карты у покупателя, сами выдают ему чек по всем правилам, а потом безналичным платежом отправляют их продавцу. Это не новая схема, многие интернет-магазины давно работают подобным образом при доставке физических товаров с оплатой товара в момент его получения. Что мешает запустить такую схему в онлайне? Казалось бы, ничего. Можно создать организацию, которая будет через свою кассу «пробивать» все покупки, а потом переводить деньги продавцу.

По такому принципу работает B2CPL — служба доставки, которая оказывает агентские услуги по приёму платежей и фискализации. Вот только такая схема может быть признана незаконной банковской деятельностью, поскольку на самом деле организация только принимает платежи. А по закону агент не может только получать деньги — он должен оказывать заказчику хоть какие-то услуги. Фискализация как отдельная от оплаты услуга выглядит странно.

Так что с этим способом обхода тоже нужно быть осторожным — есть вероятность, что схема также скоро будет признана незаконной. И кассу всё равно придется ставить.

Миф пятый. О Яндекс.Маркете

Когда покупатель оформляет и оплачивает покупку в любом интернет-магазине на самом Яндекс.Маркете, то Яндекс.Маркет самостоятельно «выбивает» все необходимые чеки и фискализирует операцию. По сути, он выполняет функцию агента, но не обладает, а на деле практически «отнекивается» от этого статуса.

Казалось бы, это хорошее решение. Интернет-магазины и компании, которые продают услуги и электронные товары, ставят ссылки с кнопок «Купить» на своих сайтах на карточки товара в Яндекс.Маркете и продают через него.

Но есть нюанс — Яндес.Маркет не принимает к размещению магазины, которые сами не принимают заказы на своих сайтах. Это замкнутый круг. Иными словами — обход не работает, новая касса всё равно понадобится.

Не миф. О службах доставки физических товаров

Магазин может вообще не устанавливать себе кассу, перестать принимать платежи в онлайне и работать со службами доставки, которые выступают в роли платёжных агентов (то есть принимают деньги от клиентов).

Это рабочий вариант, но он повлияет на бизнес: интернет-магазину придется отказаться от удобных для потребителей онлайн-платежей и перейти на устаревшую форму наложенных платежей. Из-за этой схемы есть риск потерять часть покупателей.

Чтобы сохранить онлайн-оплату, нужна новая касса.

Не миф второй. О Маркетплейсах

Способ обойти онлайн-кассу всё же есть. Это маркетплейс, который является агентом. Здесь нет конфликта функций, потому что маркетплейс параллельно предоставляет услугу по «продвижению товаров и привлечению покупателей». Маркетплейс от имени продавца пробивает чеки и осуществляет фискализацию — ему для этого нужно всего лишь соответствующим образом зарегистрировать свою кассу.

Риск для продавца только один — через кнопку «Купить» на его сайте покупатель уходит на сайт маркетплейса, где его можно «потерять». Но никаких юридических рисков для предпринимателя в этой схеме пока нет. Такой сервис на текущий момент предоставляет только Робомаркет — именно так я нашел способ продавать свою книгу без приобретения кассы.

Вывод для предпринимателей один — нравится или не нравится, но новую кассу рано или поздно покупать придётся. Исключения — работа через маркетплейс, либо наложенный платёж. И если ваш бизнес — всерьёз и надолго, не подвергайте его риску, задумайтесь о выборе решения для онлайн-кассы. Их уже немало. Но это уже совсем другая история.