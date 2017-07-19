Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, вводящий запрет на использование анонимайзеров и VPN-сетей для доступа к запрещённым сайтам. Сайтам и поисковым системам запрещено размещать ссылки на анонимайзеры и VPN-сервисы, которые могут быть использованы для обхода действующих в России блокировок. Ссылки на запрещённые сайты нужно удалить в течение 30 дней, нарушителям грозят штрафы до 700 тысяч рублей за показ ссылок на подобные ресурсы.

Сами анонимайзеры и VPN-сервисы должны так же как операторы связи ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам — в этом случае никаких претензий к ним не возникнет. В новой редакции закона изменилось ведомство, ответственное за его исполнение. Ранее предполагалось, что контроль должен осуществлять Роскомнадзор, теперь эти функции переданы в ведение МВД и ФСБ.

ФСБ изначально лоббировало скорейшее принятие закона. В частности директор ФСБ Александр Бортников посетил правительственный час в Госдуме и рассказал депутатам, почему его ведомство выступает за принятие законодательной инициативы.