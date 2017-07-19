Data Insight опубликовала отчет о состоянии российского рынка фулфилмента. Услугами сторонних компаний по доставке и оформлению заказов пользуется меньшая часть игроков рынка e-commerce. Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины и MLM-компании.

Объем рынка в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок. Услугу фулфилмента предлагают специализированные операторы, на них приходится 30% рынка, курьерские службы (26% рынка) сами интернет-магазины (29% рынка) и транспортные компании с долей в 15%. Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.