Каналы полностью или частично принадлежащие Национальной медиагруппе (НМГ): "Пятый канал", СТС, "Домашний", РЕН ТВ, "Че", "СТС Love" и "Известия" ушли с интернет-платформы ТВ-оператора "Триколор", сообщил 18 июля "Кабельщик". Однако они остались на спутниковых, а не ОТТ интернет-приставках "Триколора".

Как изданию пояснила пресс-служба НМГ, холдингу принципиален контроль над сигналом: "на предмет врезки рекламы и сбора данных, так и на предмет антипиратской деятельности. ОТТ-вещание эфирных каналов НМГ возможно только через "Витрину ТВ"". Последний проект НГМ запустила совместно "Первым каналом", ВГТРК и "СТС Медиа", позднее к ним присоединились коллеги из "Газпром-медиа".

Чуть ранее днём 18 июля топ-менеджер "Триколора" Андрей Нестеров рассказал, что ТВ-оператор готовит запуск онлайн-кинотеатра в октябре 2019 года. Современные приставки "Триколора" уже не требуют обязательной спутниковой тарелки — достаточно распространённого интернет-подключения. Кинотеатр "Триколора" сейчас тестируют 10 тысяч из 12 млн абонентов ТВ-оператора. Среди других обещаний — "Триколор" начнёт снимать сериалы, то есть "залезет" на родное поле телевизионщиков, производителей контента.

Интересно, что запуск своего кинотеатра More.TV планирует и НМГ. Телевещатель обсуждает форматы сотрудничества с ВГТРК, "Первым каналом" и "Газпром-медиа". Причём ещё в марте представитель НМГ предложил Медиакоммуникационному союзу создать не множество, а единого вещателя, для распространения ТВ-контента по интернету.

В октябре 2018 "СТС Медиа" и "Национальная Медиа Группа" опубликовали трансляции своих телеканалов на OTT-платформе онлайн-кинотеатра ivi. Видеосервис согласился стать первым крупным участником рынка, интегрировавшим новый объединенный плеер медиахолдингов — вышеупомянутую "Витрину ТВ".

Редакция "Кабельщика" получила в четверг не менее дюжины писем, где опасение ситуацией высказали крупные и небольшие операторы связи, спутниковые и ОТТ-платформы. В частности гендиректор провайдера "Ланта" Александр Васильев опасается единого игрока для интернет-вещания ТВ: