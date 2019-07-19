Каналы полностью или частично принадлежащие Национальной медиагруппе (НМГ): "Пятый канал", СТС, "Домашний", РЕН ТВ, "Че", "СТС Love" и "Известия" ушли с интернет-платформы ТВ-оператора "Триколор", сообщил 18 июля "Кабельщик". Однако они остались на спутниковых, а не ОТТ интернет-приставках "Триколора".
Как изданию пояснила пресс-служба НМГ, холдингу принципиален контроль над сигналом: "на предмет врезки рекламы и сбора данных, так и на предмет антипиратской деятельности. ОТТ-вещание эфирных каналов НМГ возможно только через "Витрину ТВ"". Последний проект НГМ запустила совместно "Первым каналом", ВГТРК и "СТС Медиа", позднее к ним присоединились коллеги из "Газпром-медиа".
Чуть ранее днём 18 июля топ-менеджер "Триколора" Андрей Нестеров рассказал, что ТВ-оператор готовит запуск онлайн-кинотеатра в октябре 2019 года. Современные приставки "Триколора" уже не требуют обязательной спутниковой тарелки — достаточно распространённого интернет-подключения. Кинотеатр "Триколора" сейчас тестируют 10 тысяч из 12 млн абонентов ТВ-оператора. Среди других обещаний — "Триколор" начнёт снимать сериалы, то есть "залезет" на родное поле телевизионщиков, производителей контента.
Интересно, что запуск своего кинотеатра More.TV планирует и НМГ. Телевещатель обсуждает форматы сотрудничества с ВГТРК, "Первым каналом" и "Газпром-медиа". Причём ещё в марте представитель НМГ предложил Медиакоммуникационному союзу создать не множество, а единого вещателя, для распространения ТВ-контента по интернету.
В октябре 2018 "СТС Медиа" и "Национальная Медиа Группа" опубликовали трансляции своих телеканалов на OTT-платформе онлайн-кинотеатра ivi. Видеосервис согласился стать первым крупным участником рынка, интегрировавшим новый объединенный плеер медиахолдингов — вышеупомянутую "Витрину ТВ".
Редакция "Кабельщика" получила в четверг не менее дюжины писем, где опасение ситуацией высказали крупные и небольшие операторы связи, спутниковые и ОТТ-платформы. В частности гендиректор провайдера "Ланта" Александр Васильев опасается единого игрока для интернет-вещания ТВ:
Технические ограничения какого-то кривого стороннего плеера, который операторам совсем не нужен. Скорее всего дополнительные издержки прилетят операторам, от которых оператор не может уклониться, так как оператор обязан вещать обязательные общедоступные телеканалы.
Мы уже были в похожей непростой ситуации, когда нам ГПМХ ["Газпром-медиа холдинг"] угрожал блокировкой нашей платформы для LG и Samsung, если мы не пойдем на нарушение и не заменим сигналы обязательных общедоступных каналов (ООТК) на сигналы других СМИ (порезанные ОТТ-версии с блек-аутами). Мы еле-еле тогда замусолили эту тему, симулируя проблемы с интеграцией с "Медиалогистикой". Позиция РКН была такая заменять сигналы ООТК нельзя, но если наши абоненты вдруг лишатся возможности получать услуги КТВ через Smart-TV, то нарушения нет, так как абоненты имеют возможность купить приставку и пользоваться нашими услугами через приставку. Что делать в этой ситуации оператору IPTV, который не имеет решения для приставок, а продает свои услуги абонентам на своей IP-сети только через Smart-TV, вообще непонятно. Можно просто закрывать лицензию на КТВ.
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НМГ правильно забеспокоились. У них, разумеется, огромное число зрителей, но полного пересечения интернет аудитории и телевизионной, скорее всего нет. Какой-нибудь гигант, типа «Триколора» (или Ростелекома) вполне понимает, что пакет, условно говоря, «хороших для интернетчиков» телеканалов, фильмов и сериалов — это полноценный онлайн-продукт. А смотреть классическое ТВ по сети — вовсе и необязательно.