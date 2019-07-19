Активный рост проникновения интернета среди россиян старше 64 лет позволил Mediascope изменить основной инструмент медиаизмерений, генерирующий продажи рекламы в Рунете, а именно — снять верхнюю возрастную границу в исследовании WEB-Index. Первые данные site-centric панели по десктопной аудитории 12+ лет уже доступны клиентам. Поставка десктопных данных user-centric панели — в конце августа. Мобильные данные в сентябре.

Вслед за расширением генеральной совокупности проекта WEB-Index будет также отменена верхняя возрастная граница в исследовании Big TV Rating, c данными об аудитории телеконтента на стационарных компьютерах и ноутбуках. Поставка первых данных — осенью.

рост совокупной аудитории Рунета происходит в основном за счет старших возрастных групп и возрастающего проникновения интернета на мобильных устройствах. Среди молодежи (12−34 лет) проникновение интернета уже превысило 90%, тогда как среди людей старше 34 лет охват продолжает расти. По данным установочного исследования Mediascope, количество интернет-пользователей старше 64 лет за последние два года увеличилось на 55%, до 7,5 млн человек (данные за декабрь 2018 г. — май 2019 г.). Проникновение интернета в этой возрастной группе выросло с 24% до 36%.

Проникновение интернета в России % населения в возрастной группе.

Mediascope. УИ WEB-Index, декабрь 2018 — май 2019. Охват за месяц, % населения.