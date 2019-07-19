Активный рост проникновения интернета среди россиян старше 64 лет позволил Mediascope изменить основной инструмент медиаизмерений, генерирующий продажи рекламы в Рунете, а именно — снять верхнюю возрастную границу в исследовании WEB-Index. Первые данные site-centric панели по десктопной аудитории 12+ лет уже доступны клиентам. Поставка десктопных данных user-centric панели — в конце августа. Мобильные данные в сентябре.
Вслед за расширением генеральной совокупности проекта WEB-Index будет также отменена верхняя возрастная граница в исследовании Big TV Rating, c данными об аудитории телеконтента на стационарных компьютерах и ноутбуках. Поставка первых данных — осенью.
рост совокупной аудитории Рунета происходит в основном за счет старших возрастных групп и возрастающего проникновения интернета на мобильных устройствах. Среди молодежи (12−34 лет) проникновение интернета уже превысило 90%, тогда как среди людей старше 34 лет охват продолжает расти.
По данным установочного исследования Mediascope, количество интернет-пользователей старше 64 лет за последние два года увеличилось на 55%, до 7,5 млн человек (данные за декабрь 2018 г. — май 2019 г.). Проникновение интернета в этой возрастной группе выросло с 24% до 36%.
Проникновение интернета в России % населения в возрастной группе.
Mediascope. УИ WEB-Index, декабрь 2018 — май 2019. Охват за месяц, % населения.
|Вся Россия
|Россия 100 тыс.+
|12+ лет
|65+ лет
|12+ лет
|65+ лет
|Все устройства
|77%
|36%
|82%
|39%
|Desktop
|52%
|26%
|61%
|30%
|Mobile
|67%
|20%
|72%
|23%
|Mobile Only
|25%
|10%
|21%
|9%
Добавить Нет комментариев