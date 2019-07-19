Действующий зам главреда ТАСС Михаил Петров со 2 августа становится главным редактором информационного агентства. В этом кресле Петров сменит Максима Филимонова. Петров работал корром «кремлевского пула», а в последние годы руководил Редакцией кремлевско-правительственной информации. В целом журналист проработал в ТАСС 20 лет.

Покидающий ТАСС Максим Филимонов уточнил «Коммерсанту»: «Я рассматриваю разные варианты продолжения профессиональной деятельности вне медиа». Журналист приходил в агентство из «РИА Новостей» на фоне кризиса 2015-м.

Четыре года назад гендиректор ТАСС Сергей Михайлов объяснил проблемы момента дороговизной и низкой эксклюзивностью новостей, а затем уволил часть штата, но нанял Филимонова. До этого назначения должности главного редактора, на которого замыкались бы все информационные направления, в ТАСС не было.