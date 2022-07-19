Фонд VEB Ventures, созданный корпорацией ВЭБ.РФ, прекращает инвестировать в стартапы и ведет переговоры о передаче своих активов в управление другим структурам. Источник в одном из государственных институтов развития говорит, что VEB Ventures в ближайшее время может быть ликвидирована. Фонд сейчас обсуждает смену юридической структуры, возможную продажу своих активов и смену названия. Корпорация сейчас пытается вывести из-под удара портфельные компании, которые могут пострадать после введения против ВЭБ.РФ европейских и американских санкций. Три источника, близких к VEB Ventures, также рассказали, что в июне в фонде сменился гендиректор — эту должность вместо Олега Теплова занял вице-президент ВЭБ.РФ и гендиректор финансового маркетплейса «Развивай» Александр Демьянов.

В пресс-службе ВЭБ.РФ рассказали, что VEB Ventures «завершает стратегический цикл деятельности», при этом текущие проекты фонда «не будут брошены или закрыты, а так или иначе будут продолжены». По словам представителя ВЭБ.РФ, в изменившихся условиях фокус деятельности VEB Ventures тоже модифицируется: «Приоритет будет отдан крупным проектам в соответствии с инициативами социально-экономического развития России до 2030 года». Согласно утвержденному правительством перечню таких инициатив, VEB Ventures может вкладываться в проекты из области строительства, экологии, взаимодействия с госорганами и т. д. На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей, которые будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, а также от частных инвесторов.