Депутаты Госдумы в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект об обязанности интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку. Это сообщил «Ведомостям» депутат Антон Немкин («Единая Россия») и подтвердил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Речь идет в первую очередь о подписках на аудио- и видеоконтент. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2024 г., это даст бизнесу время для адаптации к новым требованиям, продолжил Немкин. Он подчеркнул, что уверен в том, что эти новации «никак не скажутся на бизнесе добросовестных компаний», большинство из которых уже выполняют эти требования. «По этой же причине законопроект не предусматривает административной ответственности за нарушения. Но она может быть установлена позднее по итогам мониторинга исполнения новых норм», – отметил депутат. Немкин также уточнил, что размер штрафов предполагается определить позже подзаконным актом. «Но, на мой взгляд, они должны напрямую зависеть от выручки компании, чтобы не нанести бизнесу вреда, при этом с учетом интересов граждан», – добавил Немкин.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, Amediateka, Start и др.) Алексей Бырдин приводит данные исследования АНО «Диалог» в начале 2023 г., согласно которым только 2% респондентов в Москве и 5% респондентов в России имеют неиспользуемые подписки, но порядка 40% из них отмечают, что планируют дальше пользоваться сервисом. «Отсутствие необходимости каждый раз подтверждать списание средств – это уникальное свойство подписной модели, которое представляет для пользователя удобство, а не проблему», – считает Бырдин. Предполагается, что активный пользователь сервиса нуждается в уведомлении о списании, чтобы каждый раз принимать решение о продлении или отказе от подписки. Но, по мнению Бырдина, эта гипотеза «противоречит самой сути подписной модели, основанной на долгосрочном взаимодействии потребителя с сервисом». По оценке директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, в случае принятия законопроекта количество пользователей, оплачивающих подписку, может сократиться на 20–40%. Но пока точный отток прогнозировать сложно, «это будет зависеть от финальной версии законопроекта», отметила она.