Верховный Суд счёл правильным потребовать от московского Центрального Универсального Магазина выслать покупателю товары, которые тот заказал два года назад по нереалистично низким ценам, которые оказались такими из-за программного сбоя.

Житель Волгограда купил на сайте ЦУМ товаров на 3 тысячи рублей, увидев акцию-распродажу с очень низкими ценами. Он набрал в корзину несколько предметов одежды, каждый из которых стоил от 19 до 129 рублей, всего 20 позиций. ЦУМ отказался высылать товары, ссылаясь на баг. Деньги покупателю вернул. Но цены на сайте - публичная оферта, волгоградец дошёл за два года до Верховного Суда, и тот не согласился с позицией ЦУМ.

Правда, за два года часть покупок ушла из ассортимента магазина, какие-то вещи вообще недоступны в России из-за ухода брендов с рынка.

ВС отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции:

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе»,— сказано в судебном определении

Опрошенные Коммерсантом эксперты считают, что в итоге магазин может оказаться должен вернуть покупателю рыночную стоимость товаров. В 2021 году аналогичный случай имел место с Ozon: некоторые товары стоили 1 рубль. Ozon аннулировал заказы и дал их сделавшим на месяц премиум-статус.