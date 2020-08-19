Сразу несколько крупных компаний анонсировали соревнования для программистов с денежными призами и перспективой получить работу в команде организатора.

Регистрация на Yandex Cup-20 открыта до 25 октября, но уже с 21 сентября начнётся пробный раунд, результаты которого ни на что не влияют, а с 19 октября -- квалификационный раунд.

Yandex Cup объединит шесть направлений: фронтенд и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и «Алгоритм» — трек с алгоритмическими задачами.

Призовой фонд чемпионата -- 3,3 млн рублей, 300 тыс за первое место, 150 за второе, 100 -- за третье. Суммы указаны после вычета налога.

«Роснефть» объявила целый «марафон IT-соревнований» с общим призовым фондом в 1,57 млн рублей -- до вычета НДФЛ. С учётом налога в 35% это чуть больше 1 млн. Аналитики и разработчики Уфы, Самары и Казани смогут посоревноваться на хакатоне в постройке оптимального пути по сложной поверхности. Робототехники Уфы разработают робота для производственной операции. Наконец, осенью пройдет международное соревнование в области машинного обучения.

До 21 августа можно подать заявку на хакатон Visa, задача участников -- «найти идеи и создать прототипы технологических решений, которые помогут представителям малого бизнеса преодолеть последствия пандемии». Команда -победитель получит полмиллиона рублей, занявшая 2 место -- 350 тыс, третье -- 200 тыс (уже за вычетом налога)