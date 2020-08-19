Сразу несколько крупных компаний анонсировали соревнования для программистов с денежными призами и перспективой получить работу в команде организатора.
Регистрация на Yandex Cup-20 открыта до 25 октября, но уже с 21 сентября начнётся пробный раунд, результаты которого ни на что не влияют, а с 19 октября -- квалификационный раунд.
Yandex Cup объединит шесть направлений: фронтенд и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и «Алгоритм» — трек с алгоритмическими задачами.
Призовой фонд чемпионата -- 3,3 млн рублей, 300 тыс за первое место, 150 за второе, 100 -- за третье. Суммы указаны после вычета налога.
«Роснефть» объявила целый «марафон IT-соревнований» с общим призовым фондом в 1,57 млн рублей -- до вычета НДФЛ. С учётом налога в 35% это чуть больше 1 млн. Аналитики и разработчики Уфы, Самары и Казани смогут посоревноваться на хакатоне в постройке оптимального пути по сложной поверхности. Робототехники Уфы разработают робота для производственной операции. Наконец, осенью пройдет международное соревнование в области машинного обучения.
До 21 августа можно подать заявку на хакатон Visa, задача участников -- «найти идеи и создать прототипы технологических решений, которые помогут представителям малого бизнеса преодолеть последствия пандемии». Команда -победитель получит полмиллиона рублей, занявшая 2 место -- 350 тыс, третье -- 200 тыс (уже за вычетом налога)
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«С учётом налога в 35% это чуть …»
Странное число. Налог на выигрыш в лотерею что ли. Так-то там не менее 50%, а то и все 60%, если уплату налога компенсирует сама компания, которая его платит. Т.е. налог платится и на налог, как-то так.
«Призовой фонд чемпионата — 3,3 млн рублей, 300 тыс за первое место, 150 за второе, 100 — за третье. Суммы указаны после вычета налога.»
А 2,75 млн — это на налоги что ли. А вот тут еребор тогда.
«а с 19 октября»
А с 19 октября уже границы куда угодно откроются.
Роснефти неплохо бы объявить конкурс не по быстрому шуршанию по поверхности, а по обстоятельному обследованию труб и резервуаров, пока и они второй Норильск не устроили.
В общем, так себе конкурсы — сперва вложись дорогущей техникой, знаниями, а мы, может быть, заплатим кому-то что-то.
Ну, может и 35%. В любом случае, заголовок как-то не точно выглядит, выгоднее выглядит программа Визы. Так 500к, плюс это всё-таки глобал и это сфера финансов. Явно на 300% выгоднее.
А вообще я как-то не особо верю во все эти выплаты, это, наверное, больше для пиара. А вот когда ты им реально присылаешь отчет о багах, пусть не критичных, но явно их надо устранять, никто и никогда вообще не предлагал заплатить. Потому 99% никаких отчетов никто не получил. Особенно, некоторые компании на букву Я. А во вских бомжеватых Хакеронах всё премодерируется, отклоняется, фу, таким быть.